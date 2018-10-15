13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời

Trang điểm có khả năng nâng tầm nhan sắc của phụ nữ một cách tuyệt vời. Bạn có thể makeup mỗi ngày hoặc cho những dịp đặc biệt, thậm chí không áp dụng. Tuy nhiên, dù bạn có ưa thích hay không thì có một điều chắc chắn rằng, trang điểm là cách che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt tức thì, đồng thời có thể biến bạn trở thành một người hoàn toàn khác.

Đối với một số phụ nữ, makeup là điều mang đến cho họ sự tự tin cần thiết. Nếu vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của trang điểm, bạn hãy xem 13 trường hợp "vịt hóa thiên nga" sau khi makeup mà Brightside đã thu thập dưới đây.