13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời

Trang điểm 15/10/2018 15:58

Nếu áp dụng phương pháp trang điểm đúng đắn, bạn sẽ che giấu được mọi khuyết điểm trên khuôn mặt, nhờ đó sở hữu nhan sắc hoàn toàn khác biệt.

Trang điểm có khả năng nâng tầm nhan sắc của phụ nữ một cách tuyệt vời. Bạn có thể makeup mỗi ngày hoặc cho những dịp đặc biệt, thậm chí không áp dụng. Tuy nhiên, dù bạn có ưa thích hay không thì có một điều chắc chắn rằng, trang điểm là cách che giấu khuyết điểm trên khuôn mặt tức thì, đồng thời có thể biến bạn trở thành một người hoàn toàn khác. 

Đối với một số phụ nữ, makeup là điều mang đến cho họ sự tự tin cần thiết. Nếu vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của trang điểm, bạn hãy xem 13 trường hợp "vịt hóa thiên nga" sau khi makeup mà Brightside đã thu thập dưới đây.

13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 1
Tuy sở hữu chiếc mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu quyến rũ nhưng cô nàng này có làn da khô sạm, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Thế mà, sau khi trang điểm với kiểu đánh màu mắt highlight, dường như vẻ uể oải đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cô nàng quyến rũ, đầy thu hút - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 2
Với sức mạnh của makeup, khuyết điểm về làn da bóng dầu, lỗ chân lông to không khó để che lấp. Với kiểu trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt, cô nàng này trông vô cùng gợi cảm - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 3
Vết sẹo một bên mặt sẽ không còn là nỗi tự ti đối với cô nàng này nữa nhờ lớp trang điểm và che khuyết điểm kỹ càng. Hơn thế, với màu son môi đỏ và kiểu đánh ấn tượng, mọi sự chú ý đều tập trung vào đây - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 4
Với phong cách trang điểm đồng tông, quý bà này dường như trẻ ra đến 20, thậm chí là 30 tuổi. Có thể thấy, trang điểm mang đến vẻ đẹp vượt thời gian - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 5
Sau khi trang điểm, tình trạng bọng mắt dưới to, quầng mắt thâm đen như gấu trúc biến mất hoàn toàn. Có thể thấy, makeup mang đến hiệu quả tức thời trong việc che khuyết điểm - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 6
Với tông kem nền màu nâu vàng, làn da đầy mụn đỏ được che lấp hoàn toàn. Thay vào đó là da mặt căng mịn, săn chắc và khỏe khoắn - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 7
Cũng với cách tương tự, cô nàng này cũng đã che giấu đi làn da đầy mụn trứng cá lẫn vết thâm nhờ trang điểm - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 8
Làn da mẩn đỏ được che giấu bằng lớp nền kỹ lưỡng. Nhờ cắt tỉa đôi chân mày sắc nét và cách đánh mắt nhũ lấp lánh, đôi mắt giúp cô nàng trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 9
Nhờ dán định hình mí và lông mi giả, đôi mắt to lộ ban đầu trở nên tự nhiên và thu hút hơn - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 10
Trang điểm có sức mạnh biến một cô gái với nhan sắc bình thường trở thành một người mẫu trên sàn diễn chuyên nghiệp - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 11
Làn da hơi rám đen và xuất hiện nếp nhăn trở nên mịn màng ngay sau khi trang điểm. Với kiểu tóc mới, cô gái này dường như trở thành một người khác - Ảnh: Brightside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 12
Không cần lăn kim, bắn tia laser, trang điểm có thể giúp bạn che giấu làn da đầy sẹo rỗ, khuyết điểm - Ảnh: Brightiside
13 màn 'vịt hóa thiên nga' chứng minh sức mạnh vi diệu của trang điểm, phụ nữ không biết makeup là phí cả đời - Ảnh 13
Trang điểm cũng có thể biến nhan sắc với những đường nét nam tính trở nên nữ tính, quyến rũ và ngọt ngào hơn - Ảnh: Brightside

Chỉ cần học cách trang điểm, bạn sẽ có thể che giấu đi mọi khuyết điểm trên khuôn mặt giúp bản thân trông xinh đẹp, thu hút và tự tin hơn. 

6 mẹo bỏ túi người mới biết trang điểm nên học thuộc lòng

6 mẹo bỏ túi người mới biết trang điểm nên học thuộc lòng

Kỹ thuật che quầng thâm dưới mắt đúng là tán kem theo hình tam giác ngược chứ không phải tán theo hình oval.

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Từ khóa:   trang điểm đẹp che khuyết điểm

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