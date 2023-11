Ở độ tuổi 24, cô còn quá trẻ nhưng chỉ vì cố gắng hết sức sinh một đứa con, cô đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Điều này khiến cho người ta cảm thấy xót xa thay số phận của một người phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VnExpress, sau sinh, tử cung sản phụ sẽ co lại để cầm máu. Nếu sinh thường mất khoảng 6 tuần tử cung co hồi lại hoàn toàn. Đối với các sản phụ sinh mổ, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn, tầm 3-6 tháng vì cơ tử cung bị tổn thương do quá trình rạch để mổ lấy thai. "Chườm nóng vùng bụng, các mạch máu nuôi tử cung có thể bị tác động, máu đến nhiều hơn, cơ tử cung mất khả năng co hồi, gây tình trạng xuất huyết. Nếu không phát hiện, cấp cứu kịp thời có thể tử vong vì băng huyết sau sinh", bác sĩ Quý Khoa lý giải.

Băng huyết sau sinh là tình trạng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng sản phụ. Thông thường xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Giai đoạn hậu sản, sản phụ cần chú ý dấu hiệu sản dịch bất thường như: chảy máu âm đạo nhiều hơn trước và màu đỏ tươi, có nhiều cục máu đông xuất hiện, bụng cứng cảm giác có cục bên trong, ớn lạnh hoặc sốt, mệt mỏi, chóng mặt thường xuyên... Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ băng huyết sau sinh, phụ nữ cần đến bệnh viện có chuyên khoa sản để được khám, điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ vừa sinh không nên quá nóng vội chuyện giảm cân. Tháng đầu ưu tiên nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Nếu muốn giảm cân, chị em nên cho con bú mẹ, sử dụng thực đơn cân đối dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, vận động nhẹ nhàng. Đối với sản phụ sinh thường có thể tập thể dục sau 2 tháng, sản phụ sinh mổ có thể tập thể dục sau 3 tháng.