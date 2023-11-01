Uống thuốc tránh thai thường xuyên, cô gái trẻ bị đột quỵ não, nhập viện khẩn cấp trong tình trạng liệt nửa người

Tin y tế 01/11/2023 06:10

Khoảng 6 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau đầu nhiều, nói ngọng kèm theo liệt nửa người phải.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trường hợp mới đây ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), bệnh nhân nữ 26 tuổi, tiền sử chưa mắc bệnh lý mạn tính, thường xuyên dùng thuốc tránh thai đường uống hàng ngày trong thời gian dài. Khoảng 6 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau đầu nhiều, nói ngọng kèm theo liệt nửa người phải.

Người bệnh được gia đình đưa vào bệnh viện, bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết xác định bị nhồi máu não do tắc động mạch não giữa bên trái, nhánh M2 và được các bác sĩ tiến hành can thiệp lấy huyết khối (cục máu đông).

Uống thuốc tránh thai thường xuyên, cô gái trẻ bị đột quỵ não, nhập viện khẩn cấp trong tình trạng liệt nửa người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VietNamNet

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, nửa người bên phải bị liệt có cải thiện rõ rệt, gần hồi phục về mức bình thường. Tuy nhiên để hồi phục hoàn toàn, người bệnh cần phải trải qua một thời gian phục hồi chức năng vận động tay chân. Nguyên nhân đột quỵ có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài.

Dẫn tin từ Thanh Niên, theo BS.CK1. Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó trưởng Khoa sản phụ, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, thuốc tránh thai là biện pháp tránh thai tiện lợi và chủ động được nhiều chị em lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên thuốc này cũng kèm tác dụng phụ mà mọi người cần chú ý, trong đó có nguy cơ gây nên huyết khối tĩnh mạch nội sọ. Các hormone có trong thuốc tránh thai sẽ làm tăng yếu tố đông máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, nguyên nhân chủ yếu gây đột quỵ não, tỷ lệ này tăng gấp 3 - 5 lần nếu thuốc ngừa thai có chứa estrogen.

"Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai kéo dài nhiều năm, bị đau đầu thường xuyên thì nên đến khám tại bệnh viện chuyên khoa sản và đột quỵ chuyên sâu để tầm soát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm như: Tai biến mạch máu não, động kinh thứ phát, liệt các dây thần kinh sọ...", bác sĩ Kiều Anh nói thêm.

Uống thuốc tránh thai thường xuyên, cô gái trẻ bị đột quỵ não, nhập viện khẩn cấp trong tình trạng liệt nửa người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Sức khoẻ Đời sống

Ai không nên dùng thuốc tránh thai đường uống dạng kết hợp?

- Phụ nữ > 35 tuổi có hút thuốc lá > 15 điếu/ngày.

- Bị các bệnh lý tim mạch như: tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, xơ vữa động mạch chi, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh…

- Đái tháo đường nhiều năm (> 20 năm) hoặc có bệnh mạch máu đi kèm.

- Bệnh rối loạn mỡ máu như tình trạng tăng triglycerid máu…

- Ung thư vú (hiện tại đang mắc hoặc có tiền sử mắc bệnh) tiền sử bị huyết khối tĩnh mạch như tiền sử bị huyết khối sâu (cục máu đông) hoặc tắc động mạch phổi).

- Đau nửa đầu thường xuyên ở phụ nữ > 35 tuổi. Bệnh lý về gan như xơ gan, ung thư gan…

Do vậy, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc tránh thai nào, lý tưởng nhất là bạn cần được khám sức khỏe tổng quát và sử dụng thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Tái khám trong vòng 1 năm sau khi dùng thuốc tránh thai và khi có các dấu hiệu bất thường như đau đầu tăng lên, tức ngực, khó thở, tê bì chân tay…

Trường hợp nữ bệnh nhân trên, do được phát hiện và can thiệp kịp thời nên bệnh nhân đã có sự hồi phục rõ rệt.

Đối với những người có nhiều yếu tố nguy cơ cao bị đột quỵ thì nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác an toàn hơn như thuốc hoặc miếng dán tránh thai chỉ chứa một thành phần progestin hoặc vòng tránh thai không nội tiết (như vòng tránh thai bằng đồng) hoặc sử dụng bao cao su…

Mặc dù có nguy cơ gây ra đột quỵ não nhưng thuốc tránh thai đường uống vẫn được đánh giá là an toàn và hiệu quả đối với phụ nữ khỏe mạnh, bình thường. Do vậy để làm giảm nguy cơ mắc bệnh, mỗi phụ nữ hãy lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn và phù hợp với bản thân theo hướng dẫn của chuyên gia.

Nguồn: Tuổi Trẻ

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Từ khóa:   thuốc tránh thai đột quỵ não tin y tế tránh thai

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