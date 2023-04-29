Xu hướng giới trẻ đi triệt sản vì không muốn có con ngày càng cao

Gần đây, rất nhiều người trẻ đến bệnh viện tư vấn và quyết định thực hiện thủ thuật triệt sản dù chưa có con. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam 27 tuổi lập gia đình được 3 năm, chưa có con nhưng muốn triệt sản.

Theo thông tin từ Zing News, thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nam 27 tuổi, lập gia đình được 3 năm, chưa có con nhưng muốn triệt sản. Phương pháp triệt sản nam ngày càng được nhiều quý ông lựa chọn - Ảnh: Zing News Trước đây, việc triệt sản, ngừa thai là của phụ nữ. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc tăng cường truyền thông giúp nam giới ý thức được vai trò, trách nhiệm ngừa thai. Vì vậy, phương pháp triệt sản nam ngày càng được nhiều quý ông lựa chọn. Đây là thủ thuật đơn giản và có thể ra về trong ngày. Ống dẫn tinh rất nhỏ (đường kính 2 mm, lòng ống 0,5 mm) nằm trong thừng tinh, có thể sờ thấy ở phần dưới và ngoài của gốc dương vật.

Theo đó, ống dẫn tinh có nhiệm vụ mang tinh trùng từ tinh hoàn đi vào túi tinh và được xuất ra ngoài mỗi lần giao hợp để vào đường sinh dục nữ. Thắt ống dẫn tinh là thủ thuật ngăn chặn đường đi của tinh trùng. Từ đó, nữ giới không thể thụ thai do tinh trùng không gặp được trứng. Nam giới trước khi thực hiện thủ thuật cần được bác sĩ tư vấn đầy đủ và kỹ càng - Ảnh: Zing News Trên thực tế, triệt sản nam không phải thủ thuật quá xâm lấn. Chúng ta chỉ can thiệp trên đường ống dẫn tinh, nội tiết tố vẫn bình thường. Người đã thắt ống dẫn tinh vẫn có hiện tượng phóng tinh khi đạt cực khoái, nhưng chỉ là tinh dịch loãng, không có tinh trùng. Số tinh trùng này đã được giữ lại trong cơ thể. Không ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tình dục của nam giới.

Bác sĩ Lê Vũ Tân khuyến cáo rằng, đây là phương pháp có nhiều ưu điểm song nam giới cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định thắt ống dẫn tinh. Thắt ống dẫn tinh có thể được thực hiện ở tất cả bệnh viện, chỉ mất khoảng 20 phút. Nếu muốn có con trở lại, bạn có thể phẫu thuật để nối lại ống dẫn tinh. Trường hợp này, nam giới bắt buộc phải thực hiện ở những bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa giỏi. Lòng của ống dẫn tinh rất mảnh, chỉ có vài mm. Tỷ lệ thành công của vi phẫu phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng dao động 60-80%. Vì vậy, bạn nên thực hiện khi đã có đủ con và không muốn sinh thêm. Ở những trường hợp nối thất bại, bệnh nhân phải thụ tinh trong ống nghiệm. Tinh trùng sẽ được các bác sĩ lấy ra từ mào tinh, tinh hoàn. Tuy nhiên, triệt sản nam vẫn có nguy cơ gặp một số biến chứng như bị chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, thất bại (ống dẫn tinh cắt rời tự nối lại). Thắt ống dẫn tinh không giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trước đây, theo nguồn tin từ Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Th.BS Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho hay, bệnh viện tiếp nhận trường hợp anh Nam khi anh đến bày tỏ mong muốn triệt sản bác sĩ rất bất ngờ. Bệnh nhân tuổi khá trẻ mới 29 tuổi và mới chỉ 1 con. Anh cho biết lý do triệt sản, cách đây 6 tháng vợ suýt mất mạng vì chửa vết mổ cũ khi mang thai lần 2. Do đó, anh hông muốn vợ gặp thêm bất kỳ nguy hiểm anh Nam đã tìm hiểu về phương pháp triệt sản. Anh Nam 29 tuổi đến bệnh viện triệt sản - Ảnh minh họa: Internet

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