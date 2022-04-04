Uống nước lá tía tô trước tiêm vắc xin Covid-19, liệu có thần kỳ như cách các bậc phụ huynh 'review' với nhau ?

Ngày nay, những phản ứng sau khi tiêm Covid 19 xảy ra rất nhiều, chính vì vậy mà rất nhiều bậc cha mẹ thay nhau làm nước lá tía tô cho con em mình uống trước khi tiêm.

Cụ thể dẫn theo tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, trong tháng 4, Việt Nam sẽ triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5-11 tuổi. Dù việc tiêm chủng chưa chính thức diễn ra nhưng trên các hội nhóm, rất nhiều bà mẹ mách nhau cách giảm phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ.

Tiêm vắc xin - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trao đổi với Ths.BS Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, về các mẹo trên, chuyên gia khẳng định: "Không chỉ riêng với vắc xin Covid-19, với tất cả những loại vắc xin trẻ em khác thì phản ứng sau tiêm của mỗi trẻ cũng rất khác nhau. Vì vậy sẽ không thể dự đoán trước đó chắc chắn là con có gặp biến cố nghiêm trọng sau tiêm hay không. Việc uống lá tía tô hay thuốc bổ chỉ là giải pháp tâm lý để phụ huynh an tâm, nhưng không thể vì vậy mà người lớn không để ý và lưu ý đến trẻ khi về nhà".

Cũng theo nguồn tin từ Sở Y Tế Tỉnh Nam Định, Tác dụng của lá tía tô chỉ là Giảm thiểu lượng Cholesterol xấu, Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch, Tác dụng chống trầm cảm,Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, Giảm tình trạng đau bụng,...Có thể thấy, lá tía tô không hề có tác dụng chống lại những phản ứng sau khi tiêm vắc xin, mà đây chỉ là giải pháp nhằm làm các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi đưa con đến tiêm phòng.

CẢNH BÁO: Nguy cơ viêm cơ tim tăng cao sau khi nhiễm COVID-19 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC), cơ quan giám sát việc phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 ở Mỹ, đã công bố một nghiên cứu cho thấy nguy cơ viêm cơ tim sau khi bị nhiễm COVID-19 cao hơn so với sau khi được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-nuoc-la-tia-to-truoc-tiem-vac-xin-covid-19-lieu-co-than-ky-nhu-cach-cac-bac-phu-huynh-review-voi-nhau--460275.html