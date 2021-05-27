Trước khi thành 'ổ lây nhiễm nguy cơ cao', Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã hoạt động thế nào?

Tin y tế 27/05/2021 14:17

Liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, từ chiều tối ngày 26/5 đến sáng ngày 27/5, TP.HCM liên tục phát hiện các ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái này, trong đó 3 ca đã khẳng định dương tính.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 27/5, lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM cho biết việc đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo theo chỉ thị và quy định của Chính phủ. Hiện, TP.HCM có 145 điểm, chủ yếu là các hệ phái Tin lành. Các điểm sinh hoạt có ở hầu hết các quận huyện, chỉ có 2 quận không có điểm sinh hoạt là Q.7 và Q.11.

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Nơi sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã bị phong tỏa - Ảnh: Thanh Niên

Về hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, theo quy định, giấy phép sẽ do UBND cấp xã cấp. Đối với điểm ở con hẻm trên đường Nguyễn Văn Công, UBND P.3 (Q.Gò Vấp) đã cấp phép cho nhóm này hoạt động từ năm 2006, số lượng đăng ký trước đây là 60 người đến nay giảm còn 28 người. Địa chỉ đăng ký sinh hoạt vào năm 2006 là 205/2 đường số 1 (P.3, Q.Gò Vấp).

Theo Vnexpress, "Giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt Đạo Tin Lành" do UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp hồi tháng 10/2006 cho thấy, người đứng tên đại diện Hội thánh truyền giáo Phục hưng là ông Phương Văn Tân, người phụ trách và được ủy quyền thay thế là bà Võ Xuân Loan.

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Giấy phép hoạt động - Ảnh: Thanh Niên

Số người tham gia được cho phép là 60 với các nội dung sinh hoạt tôn giáo gồm: Cầu nguyện, thờ phụng, học kinh thánh, thông công, cúng các ngày lễ, phục sinh, Giáng sinh, thương khó. Hội thánh cầu nguyện và học kinh thánh từ thứ hai đến thứ bảy; cầu nguyện, thờ phụng vào buổi sáng và tối chủ nhật hàng tuần.

Tuy nhiên, số thành viên giảm dần, hiện còn 28 người. Từ đầu tháng 5 đến nay, nhóm đã sinh hoạt 4 đợt vào các ngày 2/5, 9/5, 16/5 và 23/5. Bốn đợt này có 20 người tham gia, đúng quy định giãn cách của thành phố nhưng trong một địa điểm sinh hoạt chật chội.

Về hoạt động của giáo phái này, mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng thư ký Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nói "giáo phái Truyền giáo Phục Hưng không nằm trong bất chức tổ chức nào của Hội thánh".

Sáng ngày 27/5, bà Loan - người phụ trách điểm sinh hoạt tôn giáo trên cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM thì không tuyên truyền đạo bên ngoài nữa, mục sư Phương Văn Tân cũng không tiếp cận tín đồ nước ngoài. 

Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức nhắc nhở các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 của TP.HCM. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo TP.HCM đề xuất tạm ngưng toàn bộ hoạt động tôn giáo.

Liên quan đến vụ việc, từ chiều tối ngày 26/5 đến sáng ngày 27/5, TP.HCM liên tục phát hiện các ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái này, trong đó 3 ca đã khẳng định dương tính. Việc truy vết, sàng lọc những người có liên quan đang được tiếp tục tiến hành.

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Từ khóa:   TP.HCM dương tính hội thánh

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