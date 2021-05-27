Người phụ nữ thuộc hội Thánh Đức Chúa Trời bị cưỡng chế cách ly: Xin chút thời gian để cúng bái, cúng xong lại sắp sửa quần áo hàng mấy tiếng đồng hồ không chịu xuống

Cụ thể, sáng ngày 26/5, phường Trần Nguyên Hãn nhận được công văn của xã Yên Lương, huyện Yên Dũng về việc có trường hợp ông Phạm Văn T. (69 tuổi) và bà Phạm Thị Q. (con ông T.) là F1 của F0 ở xã Yên Lương.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 27/5, bà Phùng Thị Thu Hiền - bí thư Đảng ủy phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang ) hôm qua (26/5), cơ quan chức năng TP. Bắc Giang cưỡng chế một trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung. Được biết, đây là trường hợp F1 nói trên là Phạm Thị Q. (44 tuổi, ở tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang).

Xét thấy trường hợp phức tạp nên vào sáng hôm ấy phường đã tuyên truyền vận động nhưng bà vẫn nói chỉ ở nhà. Sau đó, dựa trên điều tra dịch tễ của xã Yên Lương và lời khai của F0, cơ quan chức năng TP. Bắc Giang đã tăng cường lực lượng xuống yêu cầu bà Q. ra khai báo y tế nhưng không được.

Sau khi nhận được thông tin, phường đã tới nhà ông T. và bà Q. yêu cầu khai báo y tế nhưng bà Q. không chấp hành.

Đến tối ngày 26/5, chủ tịch UBND TP đã ra quyết định đưa bà Q. đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành mà vẫn cố thủ trong nhà trên tầng 3.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Nguyễn Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên cho biết Người phụ nữ được xem là F1, không hề có tiền sử bị tâm thần hay các chứng bệnh khác. Tuy nhiên bà này theo hội Thánh đức chúa trời, nên có suy nghĩ có lệch lạc.

Lực lượng chức năng phường Trần Nguyên Hãn cầm tờ "Quyết định cách ly tập trung" xuống trình bày, nhưng bà Q. vẫn không chấp hành mà di chuyển lên tầng 3 ngồi.

"Bà ấy bảo cho một chút thời gian để cúng bái, cúng xong lại nói phải sắp sửa quần áo hàng mấy tiếng đồng hồ không chịu xuống. Trời đã tối, ông bố đã chuẩn bị xong quần áo, mấy lần lên thuyết phục con cũng không được, còn anh, chị em bà Q. nói, nếu chính quyền đưa được bà ấy đi thì sẽ khao cả tổ dân phố", bà Yến kể lại.

Đến đêm, thấy việc kêu gọi thuyết phục không còn khả thi, cơ quan chức năng quyết định mượn xe cẩu từ phía điện lực tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà. Quá trình này, họ chia một lớp bảo vệ vòng ngoài đề phòng người phụ nữ nhảy xuống tự tử, một nhóm khác phá cửa phía sau khống chế, đưa xuống ép lên xe cứu thương.

Trong khoảng 5 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phường Trần Nguyên Hã đã huy động hơn 20 người phối hợp. Khi lôi được người phụ nữ xuống xe, cơ quan y tế ngay lập tức đưa về khu cách ly tập trung tại xã Song Kê.

Thông tin về người phụ nữ này, lãnh đạo phường Trần Nguyên Hãn cho biết. bà Q. có hai con, đã ly hồn chồng và về sống với cha mẹ đẻ. Gia đình ai cũng phản đối việc bà ấy theo Hội thánh đức chúa trời.