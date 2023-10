Theo thông tin từ báo Phụ nữ TPHCM, ngày 28/4, liên quan đến vụ 9 học sinh lớp 4 bị ngộ độc do ăn kẹo ngoài cổng trường, Đoàn kiểm tra thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, qua kiểm tra, chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường đã không cung cấp được các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản và đề nghị cơ sở ngưng hoạt động đến khi thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm mới được hoạt động trở lại.

Cửa hàng tạp hóa trước cổng trường Tiểu học Tân Thành - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Qua điều tra, loại kẹo ổi được đóng bao bì là sản phẩm Kẹo cứng Oishi vị ổi của Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam, được sản xuất tại KCN Việt Nam-Singapore (Bình Dương). Gói kẹo các học sinh ăn có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất (29/12/2022).