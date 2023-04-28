Tình hình sức khỏe các học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo trước cổng trường

Tin y tế 28/04/2023 13:46

Đoàn kiểm tra tỉnh Bình Phước đã yêu cầu chủ tiệm tạp hóa liên quan ngừng hoạt động vì không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TPHCM, ngày 28/4, liên quan đến vụ 9 học sinh lớp 4 bị ngộ độc do ăn kẹo ngoài cổng trường, Đoàn kiểm tra thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, qua kiểm tra, chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường đã không cung cấp được các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản và đề nghị cơ sở ngưng hoạt động đến khi thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm mới được hoạt động trở lại.

Tình hình sức khỏe các học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo trước cổng trường - Ảnh 1
Cửa hàng tạp hóa trước cổng trường Tiểu học Tân Thành - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Qua điều tra, loại kẹo ổi được đóng bao bì là sản phẩm Kẹo cứng Oishi vị ổi của Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam, được sản xuất tại KCN Việt Nam-Singapore (Bình Dương). Gói kẹo các học sinh ăn có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất (29/12/2022).

Tình hình sức khỏe các học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo trước cổng trường - Ảnh 2
Vỏ gói kẹo ổi 9 học sinh ăn, sau đó bị ngộ độc - Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và các em học sinh không mua đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại các hàng quán, bán rong tại khu vực xung quanh trường để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh.

Tình hình sức khỏe các học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo trước cổng trường - Ảnh 3

Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm tạp hóa liên quan vụ 9 học sinh bị ngộ độc -

Ảnh: Báo Bình Phước

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Bình Phước, sáng nay 27/4, 1 học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Tân Thành B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mua 1 gói kẹo ở ngoài cổng trường, sau đó đưa vào cho 20 bạn cùng ăn. Sau khi ăn xong, 9 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, đau đầu, nôn ói.

Tình hình sức khỏe các học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo trước cổng trường - Ảnh 4
Các em học sinh đang được chăm sóc và theo dõi tại Trung Tâm Y tế Đồng Xoài - Ảnh: TTXVN

Ngay lập tức, nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế thành phố đưa về trung tâm cấp cứu, theo dõi.

Chiều nay, 7 em nghi bị ngộ độc đã hồi phục bình thường và được xuất viện về nhà. Một em vẫn đang bị sốt nên được giữ lại theo dõi.

Kịp thời cấp cứu 2 trẻ bị ngộ độc do ăn nấm

Kịp thời cấp cứu 2 trẻ bị ngộ độc do ăn nấm

2 trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn nấm khoảng 1h. Rất may, cả 2 được trạm quân dân y biên phòng cấp cứu kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   ngo doc thuc pham hoc sinh bi ngo doc tap hoa

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 42 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 43 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 44 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 51 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 52 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 54 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 56 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg