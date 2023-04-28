Đoàn kiểm tra tỉnh Bình Phước đã yêu cầu chủ tiệm tạp hóa liên quan ngừng hoạt động vì không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TPHCM, ngày 28/4, liên quan đến vụ 9 học sinh lớp 4 bị ngộ độc do ăn kẹo ngoài cổng trường, Đoàn kiểm tra thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, qua kiểm tra, chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường đã không cung cấp được các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản và đề nghị cơ sở ngưng hoạt động đến khi thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm mới được hoạt động trở lại. Cửa hàng tạp hóa trước cổng trường Tiểu học Tân Thành - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Qua điều tra, loại kẹo ổi được đóng bao bì là sản phẩm Kẹo cứng Oishi vị ổi của Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam, được sản xuất tại KCN Việt Nam-Singapore (Bình Dương). Gói kẹo các học sinh ăn có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất (29/12/2022).

Vỏ gói kẹo ổi 9 học sinh ăn, sau đó bị ngộ độc - Ảnh: TTXVN Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế thành phố và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và các em học sinh không mua đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại các hàng quán, bán rong tại khu vực xung quanh trường để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của học sinh. Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm tạp hóa liên quan vụ 9 học sinh bị ngộ độc -

Ảnh: Báo Bình Phước Trước đó, theo nguồn tin từ báo Bình Phước, sáng nay 27/4, 1 học sinh lớp 4/2 Trường tiểu học Tân Thành B, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước mua 1 gói kẹo ở ngoài cổng trường, sau đó đưa vào cho 20 bạn cùng ăn. Sau khi ăn xong, 9 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, đau đầu, nôn ói. Các em học sinh đang được chăm sóc và theo dõi tại Trung Tâm Y tế Đồng Xoài - Ảnh: TTXVN Ngay lập tức, nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế thành phố đưa về trung tâm cấp cứu, theo dõi. Chiều nay, 7 em nghi bị ngộ độc đã hồi phục bình thường và được xuất viện về nhà. Một em vẫn đang bị sốt nên được giữ lại theo dõi.

Kịp thời cấp cứu 2 trẻ bị ngộ độc do ăn nấm 2 trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn nấm khoảng 1h. Rất may, cả 2 được trạm quân dân y biên phòng cấp cứu kịp thời.

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