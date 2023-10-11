Tiêm chủng mở rộng tại TP HCM mới nhất: Thiếu hụt nhiều loại, chỉ đủ cung ứng trong 2 tuần

Các vaccine thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại TP HCM chỉ đủ tiêm miễn phí cho trẻ trong khoảng hai tuần tới.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, chiều 11/10, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết vaccine DPT-VGB-HiB (vaccine 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib) chỉ còn gần 3.000 liều. Vaccine này của thành phố được Bộ Y tế phân bổ 12.400 liều từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 15/8, được triển khai tiêm cho trẻ gần hai tháng qua. Các loại khác như vaccine ngừa sởi - rubell chỉ còn 2.300 liều, vaccine ngừa sởi còn 660 liều, vaccine ngừa uốn ván còn 600 liều, vaccine ngừa viêm gan siêu vi B còn 89 liều... Dự kiến, thành phố sẽ không còn vaccine tiêm cho trẻ sau hai tuần nữa.

Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh có thể cân nhắc đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine theo nhu cầu. Ảnh: Internet Sở tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế đẩy nhanh lộ trình cung ứng vaccine. Trong khi chờ đợi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM tiếp tục điều phối hợp lý nguồn vaccine còn lại giữa các quận huyện. Trạm y tế rà soát và quản lý chặt danh sách trẻ đến lượt tiêm mới, tiêm nhắc lại để kịp thời nhắc và triển khai tiêm sớm nhất khi có vaccine trở lại. Cũng theo Báo Tin Tức, vào ngày 6/10/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có văn bản số 1983/VSDTTƯ gửi các địa phương đề nghị rà soát lại số lượng nhu cầu vaccine DPT-VGB-Hib (vaccine 5 trong 1). Cũng tại văn bản này, Viện cho biết dự kiến nhanh nhất phải đến cuối tháng 12/2023 mới có nguồn cung ứng trở lại các vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có vaccine 5 trong 1.

Trước tình hình trên, ngành y tế Thành phố tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình cung ứng vacccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine tại Trạm y tế phường Trường Thọ (thành phố Thủ Đức). Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục điều phối hợp lý nguồn vaccine còn lại giữa các địa phương trên địa bàn và hướng dẫn các trạm y tế phường, xã rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách trẻ đến lượt tiêm mới, tiêm nhắc lại để kịp thời nhắc và triển khai tiêm sớm nhất khi có nguồn vaccine được cung ứng trở lại. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện nay nguồn vaccine 5 trong 1 thuộc nguồn dịch vụ vẫn có. Trong trường hợp cần thiết, các bậc phụ huynh có thể cân nhắc đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine theo nhu cầu.

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