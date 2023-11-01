Cháu bé 4 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị chó cắn nhiều vết ở chân khi ra đường chơi. Người nhà đã ngay lập tức đưa cháu đi cấp cứu đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa tiếp nhận thăm khám, tiêm vaccine phòng bệnh dại, uốn ván cho bệnh nhi N.N.H. (SN 2019, trú xã Phú Dương, TP Huế) bị chó cắn với nhiều vết thương sâu phức tạp.

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 29/10, trong khi ra đường chơi cháu H. bị một con chó của nhà hàng xóm cắn. Cháu bé sau đó được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế.

Do có nhiều vết thương sâu, phức tạp, trong đó có vết thương dài xấp xỉ 20cm nên cháu bé được các bác sĩ phẫu thuật cắt lọc làm sạch các vết thương, loại bỏ da, cơ có nguy cơ hoại tử.

Cháu bé bị chó cắn với nhiều vết thương - Sức khỏe và Đời sống

Ngày 31/10, cháu bé được người nhà đưa đến CDC tỉnh Thừa Thiên Huế tiêm vaccine. Tại đây cháu bé được khám chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại kết hợp với vaccine uốn ván và tư vấn tiêm đầy đủ các mũi theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Hiện, cháu bé vẫn được theo dõi, điều trị tại bệnh viện và tiếp tục tiêm chủng vaccine dại theo phác đồ đúng lịch, tuy nhiên cháu bé vẫn còn bị sang chấn tâm lý.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, BSCKI Phan Thị Hồng Nhạn - Phòng khám đa khoa thuộc CDC Thừa Thiên – Huế cho biết, đây là một ca bệnh nặng do chó cắn với vết thương phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng trẻ em. Do vậy, các gia đình nuôi chó mèo cần tiêm phòng bệnh dại thú cưng đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm, không thả rông vật nuôi ra đường, khi ra đường cần phải đeo rọ mõm.

Bác sĩ Nhạn khuyến cáo, đối với người bị chó mèo cắn, liếm vào vết thương hở thì phải rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy 15 phút, rửa càng sớm càng tốt hoặc rửa các chất có tác dụng diệt khuẩn như cồn iod, cồn 70 độ…

Sau đó, đưa bệnh nhân đến bệnh viện để xử lý vết thương, đánh giá tình trạng và tư vấn tiêm chủng vắc - xin, huyết thanh. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc bôi đắp bất cứ vật gì vào vết thương do chó mèo cắn hoặc tự chữa bằng các mẹo dân gian, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

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