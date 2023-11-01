Nghệ An: Cứu sống cháu bé bị nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore

Tin y tế 01/11/2023 19:24

Bệnh viên Sản nhi Nghệ An vừa chữa trị thành công một cháu bé hơn 4 tuổi bị nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, chiều ngày 1/11, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi V.T.N.T. (hơn 4 tuổi) trú tại huyện Con Cuông do mắc bệnh Whitmore.

Theo đó, từ khoảng 15 ngày trước cháu T. có biểu hiện sốt cao 39 độ C, kèm sưng đau vùng mang tai hai bên. Gia đình đưa T. đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam.

Tuy nhiên, sau 7 ngày điều trị tích cực nhưng bệnh tình của cháu bé vẫn không đỡ và có diễn biến ngày càng nặng. Đến ngày 24/9, cháu T. được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám và điều trị.

Nghệ An: Cứu sống cháu bé bị nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore - Ảnh 1
Bệnh viên Sản nhi Nghệ An tiếp nhận và điều trị thành công một cháu bé hơn 4 tuổi bị nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" Whitmore - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Sau khi nhập viện, bệnh nhi T. được chẩn đoán viêm tấy lan tỏa vùng mang tai hai bên, theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ dương tính với vi khuẩn Whitmore. Bệnh vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore (hay còn gọi là melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm có tên Burkholderia pseudomallei gây nên.

Nhiều ngày sau đó, cháu T. được điều trị tích cực theo phác đồ điều trị bệnh Whitmore, dẫn lưu mủ tại chỗ, nâng cao thể trạng. Sau 1 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Khoa Răng - Hàm - Mặt, trẻ đã khỏi bệnh hoàn toàn và không để lại di chứng.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ cho biết, hiện nay đang mùa mưa, là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Do đó, những người làm việc, tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước phải có phương tiện bảo hộ lao động phù hợp. Đặc biệt, những trường hợp có các vết thương, mụn nhọt,… cần tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Nghệ An: Cứu sống cháu bé bị nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore - Ảnh 2

Bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 

Nếu không may bị nhiễm bẩn cần phải được rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì phải đến ngay cơ sở y tế để được làm xét nghiệm phát hiện vi khuẩn sớm và dùng kháng sinh phù hợp.

Hiện nay, Whitmore là căn bệnh chưa có vaccine để tiêm phòng, cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng. Do đó, người dân cần chủ động thực hiện biện pháp phòng tránh và không được chủ quan với căn bệnh này.

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