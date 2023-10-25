Thầy giáo nghèo nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, tỷ lệ tử vong gần như là 100%

Tin y tế 25/10/2023 09:13

Hơn 1 tháng rưỡi điều trị, bệnh nhân đã bỏ được máy thở, thở khí phòng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để điều trị thuốc kháng sinh uống và chăm sóc trong giai đoạn phục hồi tiếp theo.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới tiếp nhận một bệnh nhân nam (38 tuổi) là thầy giáo ở trường tiểu học vùng cao tại Sơn La, nhập viện vì sốt ngày thứ hai kèm theo đau khớp hai bên, mệt mỏi nhiều.

Tình trạng bệnh của nam giáo viên tiến triển rất nhanh. Chỉ sốt 2 ngày nhưng khi vào viện đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tim, suy thận.

Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp gồm truyền dịch, kháng sinh mạnh, thở máy, lọc máu liên tục. Tuy nhiên, người bệnh đáp ứng rất kém với các biện pháp điều trị, tình trạng nhiễm trùng tiếp tục tiến triển toàn thân. Kết quả cấy máu của bệnh nhân cho thấy vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra bệnh Whitmore.

Thầy giáo nghèo nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, tỷ lệ tử vong gần như là 100% - Ảnh 1
Vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh: Internet

Theo đánh giá của bác sĩ, những trường hợp nhiễm Burkholderia pseudomallei có sốc nhiễm khuẩn thì tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, vi khuẩn sẽ lan tràn khắp cơ thể tạo thành nhiều ổ áp xe toàn thân mà đáp ứng rất kém với kháng sinh.

Bệnh nhân tiếp tục sốc nặng hơn, suy hô hấp không đáp ứng với thở máy. Bên cạnh những ổ áp xe toàn thân thì huyết khối bắt đầu hình thành ở chi dưới và động mạch phổi kèm theo bệnh nhân bị sốc mất máu do chảy máu từ dạ dày.

Trong y văn, tình trạng này đều cho thấy tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Khó khăn hơn khi bệnh nhân là thầy giáo nghèo ở vùng cao, chi phí hồi sức hàng ngày có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Trong khi đó bố bệnh nhân cũng vừa mất vì căn bệnh ung thư.

Trước tình trạng này, một cuộc hội chẩn toàn viện được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS Đào Xuân Thành – Phó Giám đốc bệnh viện, cùng PGS Hoàng Bùi Hải - Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực và các thầy thuốc nhiều chuyên khoa của bệnh viện. Nhờ các nhà hảo tâm, bệnh viện đã kêu gọi được hơn 100 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho thầy giáo trên.

Ngay sau đó, phác đồ kháng sinh được điều chỉnh, kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO được triển khai, Khi đang chạy ECMO, điều trị huyết khối bằng chống đông, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng, sốc mất máu do chảy máu dạ dày nhiều lần...

May mắn sau hơn 20 ngày chạy tim phổi nhân tạo và 5 lần soi dạ dày cấp cứu, bệnh nhân bắt đầu được kết ECMO và cai dần thở máy.

Hơn 1 tháng rưỡi điều trị, bệnh nhân đã bỏ được máy thở, thở khí phòng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để điều trị thuốc kháng sinh uống và chăm sóc trong giai đoạn phục hồi tiếp theo.

Dẫn tin từ báo Lao Động, bệnh Whitmore (còn được gọi Melioidosis) là một bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Bệnh gây hoại tử nhiều cơ quan, trong đó có da và làm suy yếu hệ miễn dịch nhanh chóng, lây qua vết thương lở loét nên còn được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Với tỷ lệ tử vong lên đến 40 – 60%, bệnh Whitmore được Bộ Y tế đưa vào danh sách các bệnh lý nguy hiểm hàng đầu - đại diện Sở Y tế cho biết.

Sau mỗi đợt mưa lũ, số ca mắc bệnh Whitmore thường gia tăng đột biến. Nguyên nhân được lý giải là do mưa lũ triền miên, bùn đất bẩn tích tụ tạo môi trường thuận lợi cho các loài vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, trong đó có vi khuẩn Whitmore, cư trú và sinh sôi.

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