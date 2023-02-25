Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An… nguy cơ cao dịch cúm H5N1 sát biên giới Campuchia: TP.HCM Chỉ đạo khẩn

Tỉnh Prey Veng của nước bạn có đường biên giới giáp với tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp của nước ta nên nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh ở mức cao. Trước tình hình trên, Viện Pasteur TPHCM đề nghị Sở Y tế 20 tỉnh, thành phố phía Nam chỉ đạo các đơn vị/phòng ban trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống cúm A/H5N1.

Theo Báo Tiền Phong, công văn khẩn của Viện Pasteur TP HCM gửi đến Sở Y tế 20 tỉnh, thành phố phía Nam đã dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan đầu mối quốc tế, cho biết tại tỉnh Prey Veng - Campuchia mới ghi nhận 2 ca nhiễm virus cúm gia cầm A/ H5N1 độc lực cao, trong đó có 1 trường hợp tử vong và một số trường hợp nghi mắc bệnh.

Theo đó, các địa phương cần tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút tại tất cả các cơ sở y tế. Đặc biệt, chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ từng đi, đến hoặc ở từ vùng có dịch. Kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Cúm gia cầm có nguy cơ xâm nhập và mức độ lây lan cao, cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Vietnamdaily

Bên cạnh đó, các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra/vào/ở vùng có dịch cúm gia cầm A/H5N1. Đồng thời, phối hợp với đơn vị kiểm dịch động thực vật giám sát gia cầm, động vật thủy sản vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn lối mở.

Ngoài ra, trung tâm kiểm soát các tỉnh, thành phố phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y các tỉnh phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành. Việc xử lý ổ dịch cúm gia cầm được thực hiện theo quy định.

Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và cơ sở y tế để xử lý kịp thời, hạn chế lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, cần lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh.

Người dân chú ý khử khuẩn, sát trùng. Không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang.

Cúm gia cầm H5N1 lây lan tại Campuchia. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Vietnamdaily, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cúm A (H5N1) thuộc nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Vi rút này có độc lực cao, có khả năng lây từ gia cầm sang người, với tỉ lệ tử vong có thể lên tới 60%.

Tiền sử dịch tễ là đã từng tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh cúm gia cầm, gia cầm bị bệnh, hoặc từng ở khu vực đang lưu hành bệnh dịch cúm gia cầm trong vòng 7 ngày.

Biểu hiện lâm sàng: Sốt trên 380C, có thể rét run; Ho, thường ho khan, đau ngực, ít gặp triệu chứng viêm long đường hô hấp trên... Khó thở, thở nhanh, tím tái; Nghe phổi thấy có ran nổ, ran ẩm, nhịp tim nhanh, đôi khi có sốc.

Các triệu chứng khác: đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, rối loạn ý thức, suy đa tạng; Chụp X-quang phổi có tổn thương thâm nhiễm lan tỏa một bên hoặc hai bên, tiến triển nhanh; Xét nghiệm công thức máu có số lượng bạch cầu bình thường hoặc giảm.