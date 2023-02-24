Phú Thọ: Cấp cứu bé trai 3 tuổi bỏng nặng do trượt chân ngã vào nồi lẩu

Người nhà cho biết, trước khi vào viện khoảng 1 giờ, gia đình đang ăn tối trong khi bé cùng các bạn đùa nghịch chạy nhảy quanh nhà, không may bé trượt chân và bất ngờ ngã vào nồi nước lẩu đang sôi. Ngay lập tức gia đình thực hiện sơ cứu vệ sinh vết bỏng bằng nước sạch và đưa bé đến nhập viện lúc 20h40 tại Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ Báo phapluatxahoi.kinhtedothi cho hay, ngày 28/1/2023, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi N.N.A (3 tuổi, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) trong trạng thái quấy khóc kích thích do bị bỏng nặng.

3-5 ngày đầu vết thương của trẻ còn đau, dịch chảy nhiều. Sau 10 ngày trẻ ổn định hơn, vết bỏng khô và tiến triển tốt, tổn thương vùng mông đùi khô ráo, vết bỏng ở ngực xuất tiết ít dịch. Sau hơn 2 tuần, bệnh nhân ổn định ra viện.

Trực tiếp tiếp nhận và thăm khám, xử lý vết thương cho trẻ, ThS. BS Nguyễn Thanh Sơn, Phó khoa Ngoại nhi tổng hợp cho biết, tình trạng cháu N.A khi vào viện bị bỏng 2 đùi, lưng bụng, mông đùi 2 bên, mức độ bỏng độ II-III. Bác sĩ đã tiến hành xử trí vệ sinh vết thương, truyền dịch giảm đau thay băng, dùng kháng sinh. Sau 2 ngày bệnh nhân được chỉ định chiếu tia plasma 3 lần/ngày.

Vết bỏng của bệnh nhi N.A có diện tích thương tổn lớn, đối với những trường hợp bỏng nặng việc điều trị và chăm sóc vết thương sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đặc biệt phải lưu ý trong quá trình chăm sóc vệ sinh tránh nhiễm trùng gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây nhiễm trùng máu.

Theo VietNamNet trước đó,bé Nguyễn Bảo M.(2 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước sôi vùng mặt, cổ, ngực, cánh - cẳng tay phải, đã được xử trí cắt lọc, băng bỏng tại TTYT huyện Hoành Bồ trước khi chuyển lên Bệnh Sản Nhi Quảng Ninh điều trị tiếp.

Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán: Bỏng nước sôi độ II,III vùng cằm, cổ, ngực, cánh cẳng tay phải, diện tích 15%. Bệnh nhi sau đó đã được điều trị thay băng bỏng, điều trị nội khoa.

Điều trị tổn thương cho các bé bị bỏng. Ảnh: VietNamNet

Nhập viện cùng ngày với bệnh nhi M. là bé Dường Kim D.(22 tháng tuổi, Bình Liêu, Quảng Ninh). Trẻ cũng được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng bỏng nước sôi vùng lưng, mông, đùi, cẳng chân 2 bên, diện bỏng thấm nhiều dịch ra băng, kèm theo sốt cao từng cơn. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt độ II - III vùng lưng, mông, đùi với diện tích 19%.

Theo bác sĩ Đỗ Hoàng Việt, Khoa Ngoại & Chuyên khoa- Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, chẩn đoán ban đầu xác định: cả hai bệnh nhi bị bỏng 15-20%, cấp độ II - III, nguy cơ tổn thương nặng ở vùng mặt và cổ, cánh tay và vùng thân trước.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành bù dịch, chống sốc, cắt lọc phỏng nước, vảy tiết diện bỏng, sau đó băng vết bỏng bằng gạc tẩm silveryl, chống nhiễm trùng cho bé.

Các bác sĩ khuyến cáo: bỏng nước sôi thường gây tổn thương rất nặng. Trong bữa ăn, nhất là khi có canh nóng hoặc nồi lẩu, người lớn cần đặc biệt cảnh giác, trông chừng trẻ bởi bản tính trẻ rất hiếu động, dễ gây tai nạn.

Trong trường hợp con bị bỏng nước sôi, việc đầu tiên các gia đình cần làm là phải nhanh chóng bộc lộ vị trí bị bỏng, đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc chậu nước mát, sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm cũng như giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Một cách thức khác là liên tục dội nước mát, sạch lên vết bỏng vài lần. Ngay cả khi da không còn tiếp xúc với tác nhân gây bỏng, nhiệt tích tụ ở vết bỏng vẫn tiếp tục gây tổn thương sâu hơn. Đây là biện pháp quan trọng số một giúp giảm thiểu mức độ tổn thương. Sau đó, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Lưu ý, tuyệt đối không dùng nước đá lạnh dội lên vết thương để làm mát vì có thể gây tổn thương da. Các bậc phụ huynh cũng không nên áp dụng các biện pháp truyền miệng như phun rượu, bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương.