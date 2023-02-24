Cần Thơ: Bé trai bị ngạt khói trong đám cháy, bỏng đường hô hấp nặng

Tin y tế 24/02/2023 17:31

Trong lúc ngọn lửa bùng cháy không có ai ở nhà, bé trai đã bị ngạt khói, bỏng đường hô hấp nặng.

Theo VTV News, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhi (7 tuổi, trú tại Hậu Giang) bị ngạt khói trong đám cháy.

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện 30 phút, mẹ bệnh nhi đi chợ và để bệnh nhi một mình trong nhà. Khoảng 10 phút sau khi về nhà, người mẹ thấy nhà đang cháy dữ dội, gia đình vội đưa bệnh nhi ra khỏi đám cháy rồi đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng toàn thân có nhiều bụi tro, ho khan, khàn giọng, có vết bỏng ở mặt ngoài bàn tay trái. Qua thăm khám hội chẩn giữa các chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi hít ngạt khí CO, bỏng hô hấp, bỏng độ II, III bàn tay trái diện tích bỏng 6%.

Cần Thơ: Bé trai bị ngạt khói trong đám cháy, bỏng đường hô hấp nặng - Ảnh 1
Bé trai nhập viện điều trị. Ảnh: VTV News

Bệnh nhi nhanh chóng được xử trí cấp cứu thở oxy mask với nồng độ oxy 100% để loại khí CO, ổn định hô hấp, truyền dịch, giảm đau, sử dụng kháng viêm chống phù nề ở đường hô hấp, chăm sóc vết bỏng và theo dõi sát tình trạng hô hấp.

Qua 30 phút điều trị, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng thở rít, khàn giọng nhiều hơn, thở co kéo tăng dần lên. Nhận định có khả năng bệnh nhi bị bỏng nặng ở đường hô hấp kèm viêm phổi hít khói bụi có thể phải nội soi rửa phế quản, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản kiểm soát hô hấp, hội chẩn liên viện và chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh).

Cũng theo VnExpress, tại bệnh viện, bệnh nhi được nội soi rửa phế quản, tiếp tục thở máy, điều trị bằng kháng sinh, nuôi ăn tĩnh mạch, giảm đau. Tuy nhiên hiện tiên lượng tình trạng bé vẫn còn rất nặng.

Theo bác sĩ Trọng Nghĩa, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, bỏng là một trong những tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em. Trong đó bỏng hô hấp là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề ở đường hô hấp.

Bác sĩ lưu ý phụ huynh không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình vì các cháu rất dễ tổn thương và luôn hiếu động, vì vậy phải luôn có người lớn trông coi. Cần hướng dẫn và dạy trẻ kỹ năng thoát khỏi đám cháy. Không cho trẻ chơi với lửa như đốt củi, đốt rơm rạ (ở vùng nông thôn).

"Khi trẻ bị bỏng phải nhanh chóng sơ cứu ban đầu", bác sĩ Nghĩa khuyên. Vết bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ, tổn thương có thể tự liền nhờ quá trình biểu mô hóa, sau khi sơ cứu có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Bỏng nặng hơn thì ngay sau khi sơ cứu cần chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

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