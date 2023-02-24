Ghép đa tạng tim-thận: Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công, hồi sinh cho bệnh nhân trong 10 tiếng

Tin y tế 24/02/2023 17:22

Mới đây, ghi nhận ca ghép tim - thận lần đầu tiên thực hiện thành công tại Việt Nam.

 

Thông tin từ VietNamPlus cho hay, ngày 24/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố ca ghép đa tạng tim-thận đầu tiên thành công tại Việt Nam cho một bệnh nhân bị mắc suy tim-thận giai đoạn cuối, từ một người hiến đa tạng chết não.

Giáo sư Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay đây là ca ghép cùng lúc 2 tạng cho một người bệnh, là một phẫu thuật rất khó và phức tạp. Ở Việt Nam mới làm thành công được 4 ca ghép cùng lúc hai tạng cho người bệnh.

Bệnh nhân T.T.Q, 37 tuổi, ở tỉnh Gia Rai ở Tây Nguyên, bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục trong 5-6 năm nay và thường xuyên điều trị cấp cứu ở các trung tâm tim mạch lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên-Huế do các cơn nhịp nhanh cấp tính. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, nên anh đã được các bác sỹ hướng dẫn đi mổ ghép cả tim và thận.

Ghép đa tạng tim-thận: Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công, hồi sinh cho bệnh nhân trong 10 tiếng - Ảnh 1

Ca ghép tim-thận thành công khẳng định một bước tiến mới của ngành ghép tạng Việt Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Tuy biết đây là kỹ thuật rất phức tạp và chưa phổ biến ở Việt Nam, song niềm mong mỏi được sống khỏe mạnh hơn của anh và mẹ đã luôn thôi thúc anh tìm kiếm cơ hội.

Giữa năm 2022, anh Q. được giới thiệu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi đánh giá kỹ, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất chỉ định thực hiện ghép đồng thời cả tim và thận cho bệnh nhân với nguồn tạng hiến từ người cho chết não.

Tuy ghép tim và ghép thận là các kỹ thuật rất thường quy tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, song ghép cả 2 tạng cùng lúc vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Trong hơn 6 tháng tiếp theo, không có trường hợp hiến tạng chết não nào thực sự phù hợp và bệnh nhân vẫn liên tục đến các bệnh viện để chữa suy tim và chạy thận.

Đầu tháng 2/2023, cơ may đã đến với anh khi có một bệnh nhân bị chết não do chấn thương sọ não rất nặng, đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng để cứu các ca bệnh nặng khác. Ca hiến đa tạng này có nhiều điểm rất đặc biệt: Có người thân đã mất vì có chỉ định ghép đa tạng nhưng không chờ được người hiến phù hợp, bị hỏng một số tạng do chấn thương nên chỉ hiến được tim và 1 quả thận, quan trọng nhất là các chỉ số sinh học phù hợp cao với anh T.T.Q.

Ghép đa tạng tim-thận: Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công, hồi sinh cho bệnh nhân trong 10 tiếng - Ảnh 2
 

 

Ghép đa tạng tim-thận: Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công, hồi sinh cho bệnh nhân trong 10 tiếng - Ảnh 3
Bệnh nhân được ghép đa tạng thành công. Ảnh: VietNamPlus

Cũng theo Báo Giao Thông, theo chia sẻ của GS. Nguyễn Hữu Ước, mọi quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành. Giám đốc bệnh viện chỉ đạo thực hiện ca ghép lịch sử, với sự tham gia của rất nhiều đơn vị chuyên môn, như: Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, khoa Thận nhân tạo, khoa phẫu thuật Tiết niệu, cùng các khoa - phòng – ban liên quan.

Ca ghép đã kéo dài 10 giờ, từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Tất cả các diễn biến trong mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước mổ.

PGS. Ước chia sẻ, trong quá trình ghép đa tạng, khó khăn nhất giai đoạn cuối của ghép tim, sao duy trì huyết động tốt để tiếp tục ghép thận ngay sau đó. Diễn biến sau mổ tuy khá nặng nề, cả về chức năng tim ghép cũng như thận ghép, song đều nằm trong dự kiến và sự chuẩn bị của các thầy thuốc.

"Tới nay là ngày thứ 8 sau ghép, các chức năng của tim và thận đã phục hồi gần như bình thường, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo các phác đồ chung sau ghép tạng", BS. Ước chia sẻ.

Ngoài 2 tạng tim, thận, các bác sĩ sử dụng 1 phần mảnh ghép từ mạch máu trong ngân hàng mô, tạng hiến để ghép cho bệnh nhân.

“Sự thành công của ca ghép tim, thận này là nhờ thực hiện nhuần nhuyễn giữa các nhóm kỹ thuật viên ghép tim, ghép thận và gây mê hồi sức… cũng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại”, ông Giang cho biết thêm.

 

 

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