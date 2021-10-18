Phát hiện ổ dịch Covid-19 chưa xác định nguồn lây tại chợ đầu mối tỉnh Đắk Lắk

Tin y tế 18/10/2021 11:17

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 và 8 trường hợp test nhanh dương tính với Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Hòa.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 18/10, bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 và 8 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Hòa.

Theo bác sĩ Hùng, trong 9 trường hợp nhiễm Covid-19, có 6 trường hợp buôn bán, làm việc tại chợ đầu mối Tân Hòa, 3 trường hợp là người nhà.

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Lực lượng y tế xét nghiệm sàng lọc cho tiểu thương chợ đầu mối Tân - Ảnh: Người Lao Động

Theo Dân Trí, trước đó, ngày 15/10, ông P.M.T. (SN 1973, trú phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) làm nghề bốc hàng tại chợ Tân Hòa thấy mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống nhạt miệng, sốt nhẹ nên về nhà nghỉ ngơi.

Đến sáng 17/10, ông T. tới Trạm y tế phường Thành Công khai báo, xin được test nhanh Covid-19 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ngành y tế tiến hành truy vết, tập trung xét nghiệm sàng lọc cho các tiểu thương tại chợ đầu mối Tân Hòa.

Trong đêm 17 và rạng sáng 18/10, ngành y tế đã xét nghiệm cho gần 1.000 người. Kết quả ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Các trường hợp tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống ở các phường: Thành Công, Thành Nhất, Tân Lợi, Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột).

Bác sĩ Hùng cũng cho biết, hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm vì thời gian qua có nhiều tài xế đường dài thường xuyên tới bỏ hàng hóa tại chợ đầu mối Tân Hòa.

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