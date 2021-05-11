Nóng: Trưa 11/5, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19

Tin y tế 11/05/2021 12:52

Trưa 11/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 18 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca lây nhiễm trong nước đều là các ca trong khu cách ly, khu vực được phong toả.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 12h ngày 11/5 có 18 ca mắc Covid-19 mới:

- 02 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai

- 16 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10), Hà Nội (2), Quảng Trị (2), Bắc Ninh (1), Hải Dương (1) đều là các ca trong khu vực đã được phong tỏa.

Thông tin về các ca nhiễm Covid-19 mới

02 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH BN3498 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ Thụy Điển quá cảnh Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH BN3499 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

16 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3490 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; có tiền sử chăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3491 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội; bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến ngày 06/5. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3492-BN3497, BN3504, BN3507 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3502-BN3503 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.

- CA BỆNH BN3500 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN3501 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3182. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN3505 ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; là F1 của BN3222.CA BỆNH BN3506 ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; là F1 của BN3222.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

 

 

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