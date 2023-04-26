Nóng: Ngày 26/4 có 2.731 ca COVID-19 mới, 123 bệnh nhân thở oxy

Tin y tế 26/04/2023 17:33

Trong ngày có 613 ca khỏi, 123 bệnh nhân thở oxy.

Theo báo Sức Khỏe Đời Sống, bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/4 cho biết có 2.731 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 613 ca khỏi, 123 bệnh nhân thở oxy.

Nóng: Ngày 26/4 có 2.731 ca COVID-19 mới, 123 bệnh nhân thở oxy - Ảnh 1

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.551.917 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.741 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 26/4 có 2.731 ca COVID-19 mới, 123 bệnh nhân thở oxy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết, một nam bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong sau gần một tuần điều trị tích cực.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 16 giờ ngày 24/4 đến 16 giờ ngày 25/4, TP.HCM ghi nhận 238 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 82 ca phải nhập viện, 255 ca đang điều trị, 106 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

HCDC cho hay, số ca mắc, nhập viện do COVID-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Do vậy người dân, đặc biệt những người thuộc nhóm nguy cơ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn) để phòng bệnh.

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