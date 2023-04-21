Nóng: Ngày 21/4 có 2.474 ca COVID-19 mới, 120 bệnh nhân thở oxy

Tin y tế 21/04/2023 17:34

Hôm nay 21/4 ghi nhận bệnh nhân đang thở oxy là 120 ca, tăng 11 ca so với hôm qua.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/4 của Bộ Y tế cho biết có 2.474 ca mắc mới; trong ngày có 206 bệnh nhân khỏi. Bệnh nhân đang thở oxy là 120 ca, tăng 11 ca so với hôm qua.

Nóng: Ngày 21/4 có 2.474 ca COVID-19 mới, 120 bệnh nhân thở oxy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.540.722 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.628 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 21/4 có 2.474 ca COVID-19 mới, 120 bệnh nhân thở oxy - Ảnh 2
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Theo thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, đến nay tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta là: 266.128.292 mũi.

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 20/4 là 14.259 mũi tiêm tại 14 tỉnh, trong đó 9.607 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 4.652 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là ngày thứ 2 trong tuần này, số mũi tiêm trong ngày tăng nhanh vượt trội so với những ngày trước đó, cụ thể ngày 18/4, tiêm gần 13.000 mũi và 20/4 là hơn 14.000 mũi.

Số ca mắc COVID-19 đã tăng tới hơn 2.000 ca/ngày, hơn 100 người phải thở oxy, thấy các triệu chứng mắc COVID-19 sau cần vào viện sớm

Số ca mắc COVID-19 đã tăng tới hơn 2.000 ca/ngày, hơn 100 người phải thở oxy, thấy các triệu chứng mắc COVID-19 sau cần vào viện sớm

Biết được bị COVID-19 có triệu chứng gì sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, từ đó cách ly để ngăn ngừa bệnh lây lan ra cộng đồng, giảm số người mắc bệnh và tử vong.

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Từ khóa:   thận suy yếu

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