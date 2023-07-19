Theo thông tin từ VnExpress, ngày 18/7, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo trên thị trường có một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng, khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng.

Theo đó, ma túy được phát hiện dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu "Lazarus Naturals Full Spectrum CBD TINCTURE" và "Lazarus Naturals RELIEF + RECOVERY CBD MUSCLE GEL". Chúng được quảng cáo có công dụng làm đẹp da, chữa ung thư, song chứa chất ma túy tổng hợp Delta-9-tetrahydrocanabinol (THC) được chiết xuất từ cây cần sa.

Một mẫu ma túy được che đậy bởi vỏ bọc thực phẩm chức năng - Ảnh: VnExpress

Các sản phẩm này cũng được Công an Hà Nội cảnh báo hôm 15/7 và nhận định đây là chất ma túy gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cũng như an ninh xã hội.

Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cho biết qua tra cứu dữ liệu, hiện không có tổ chức, cá nhân nào được Cục tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên. Vì vậy, người tiêu dùng có thông tin đối với hai sản phẩm nêu trên, cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý.

Dẫn tin từ VTC News, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, người tiêu dùng có thông tin đối với 2 sản phẩm nêu trên thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài thực phẩm chức năng, ma túy 'núp bóng' bánh kẹo bán ở cổng trường - Ảnh: báo Công an nhân dân

Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng bị xử phạt do quảng cáo không đúng theo giấy phép, quảng cáo thổi phồng công dụng, sản phẩm chứa chất cấm. Do vậy, người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo trước khi mua sản phẩm để tránh "tiền mất, tật mang".