Sau khi chữa khỏi Covid-19, không ít bệnh nhân gặp phải các triệu chứng liên quan đến hậu Covid-19 như: Xơ phổi, rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm, mất mùi, biếng ăn,... Theo các bác sĩ, mọi người cần lưu ý đến sức khỏe của mình để điều trị sớm, tránh di chứng về sau.

Thông tin với Tuổi trẻ, TS Nguyễn Như Vinh - trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết rất nhiều bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19, đi khám tầm soát mới phát hiện mình bị xơ phổi, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phải nhập viện. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều triệu chứng hậu Covid-19 mà bệnh nhân sẽ gặp phải và không nên coi thường.

Trong đó, xơ phổi hậu COVID-19 là tình trạng cần được chữa trị sớm. Xơ phổi là tình trạng nhu mô phổi bị phá hủy trong giai đoạn cấp tính sẽ không thể phục hồi trạng thái nhu mô phổi bình thường, mà thay bằng những mô xơ dẫn đến khó thở, đặc biệt là khó thở khi vận động thể lực. Biểu hiện sớm là tình trạng khó thở, thiếu oxy. Ở giai đoạn trễ sẽ gây ra các tình trạng như đầu ngón tay, ngón chân sẽ bị tím tái, đầu ngón tay phình ra...

Với những bệnh nhân bị tổn thương phổi nếu không phát hiện sớm phổi sẽ bị xơ dẫn đến khó điều trị, bị suy hô hấp để lại di chứng về sau.

Theo TS.BS Nguyễn Như Vinh chia sẻ, hiện nay, trên thế giới đã nghiên cứu có hơn 200 triệu chứng liên quan đến hậu Covid-19 như: Rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm, mất mùi, lệch mùi, khó thở, hồi hộp, biếng ăn, khớp đau… Nếu bệnh nhân có ít nhất 5 triệu chứng thì khả năng cao đã bị ảnh hưởng hậu Covid-19.

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Các triệu chứng hậu Covid-19 rất dễ gặp và không nên xem thường. Chính vì vậy, với những bệnh nhân đã từng nhiễm Covid-19 thì nên đi tầm soát sau khi khỏi bệnh để theo dõi tình trạng phổi và các di chứng khác. Đối với bệnh nhân không nằm viện mà điều trị ở nhà hay khu cách ly nếu vẫn còn tình trạng khó thở khi gắng sức thì nên đi khám để kiểm tra phổi.

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