Nhật Bản tặng thêm 400.000 liều vắc-xin COVID-19 loại AstraZeneca cho Việt Nam

Sáng 25/9, chuyến bay từ Nhật Bản mang theo 400.000 liều vắc-xin phòng COVID-19 loại AstraZeneca của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho Chính phủ Việt Nam khoảng 3,18 triệu liều vắc xin COVID-19. Với 400.000 liều vắc-xin lần này đã nâng tổng số vắc-xin COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam lên khoảng 3,58 triệu liều.

Qua đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành cùng Việt Nam nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Vào ngày 23/9, TP.HCM đã nhận hơn 620.000 liều vắc-xin Pfizer và 46.000 liều vắc xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Số vắc-xin này đã được chuyển cho các quận huyện chủ yếu để tiêm mũi 2 cho người dân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhằm đảm bảo 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, đồng thời thực hiện tiêm mũi 2 khi đến hạn.

Tính đến ngày 23/9, thành phố đã tiêm được tổng cộng 9.068.788 mũi, trong đó có 6.790.745 mũi 1 và 2.278.043 mũi 2. Người trên 18 tuổi nếu chưa được tiêm vắc xin mũi 1 gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen để đăng ký.

Theo HCDC, sau khi tiêm vắc xin, mỗi người cần tiếp tục phòng bệnh theo thông điệp 5K để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19

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