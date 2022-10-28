Kết quả xét nghiệm cho thất đây là bệnh truyền nhiễm thông thường; tuy nhiên, bệnh vẫn có những biến chứng nặng nếu không được phát hiện, giám sát, tư vấn kịp thời.

Theo thông tin từ VTV, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thống kê, từ các ổ dịch xuất hiện rải rác từ đầu tháng 10, đến nay tại tất cả các xã của huyện Chợ Đồn, đặc biệt tập trung chủ yếu tại Trường Tiểu học Bằng Lũng (gần 100 trường hợp). Đã có 736 trẻ em phải nghỉ học do sốt cao, trong đó có 109 trường hợp phải vào viện điều trị.

Riêng các ngày từ 24 - 26/10 đã có gần 700 em phải nghỉ học; có một trường hợp tử vong, nghi do biến chứng vì bị sốt cao kéo dài. Trước tình hình trên, Đội Cấp cứu lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có mặt kịp thời để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Vi Duy Tuyến - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho biết: Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy, các học sinh ở Chợ Đồn mắc cúm B. Đây là bệnh truyền nhiễm thông thường; tuy nhiên, bệnh vẫn có những biến chứng nặng nếu không được phát hiện, giám sát, tư vấn kịp thời.

Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ ở huyện Chợ Đồn - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ Truyền hình thông tấn, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Ma Doãn Kháng cho biết, trên cơ sở kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và hướng dẫn của ngành y tế, huyện sẽ sớm ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, trường học triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho các em học sinh.

Vì vậy các phụ huynh và nhà trường cần thường xuyên theo dõi, nếu trẻ em có biểu hiện sốt, có dấu hiệu bất thường thì phải đưa đến cơ sở y tế để hướng dẫn chăm sóc, điều trị. Ngành Y tế Bắc Kạn đã tập trung phương tiện, huy động tối đa nhân lực Đội cơ động phòng chống dịch (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) phối hợp địa phương thăm khám, điều trị, tổ chức khoanh vùng khu vực có nhiều ca sốt cao.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của hơn 700 ca sốt bất thường tại tỉnh Bắc Kạn: Tiến triển tốt, có dấu hiệu khả quan Rất nhiều em học sinh đồng loạt có biểu hiện sốt cao, cơ thể mệt mỏi, đau chân, đau bụng hiện đang được y tế tỉnh Bắc Kạn khẩn trương theo dõi, điều tra nguyên nhân.

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