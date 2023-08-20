Mỗi ngày hít 8 quả bóng cười, kéo dài suốt 1 tháng, nam thanh niên ở TP.HCM gặp 'hoạ': Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tàn phế suốt đời

Nhiều bệnh nhân nhập viện do ngộ độc khí trong bóng cười có thể bị ảnh hưởng nặng khó hồi phục, bị tàn phế suốt đời. Thậm chí người bệnh có thể tử vong nếu chậm điều trị.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh viện Quân Y 7A đang điều trị cho anh L.H.C (25 tuổi, ngụ TP.HCM), bị ngộ độc khí N20 sau thời gian dài sử dụng bóng cười. Theo chia sẻ của người nhà, C. thường xuyên tìm đến bóng cười để mua vui, thời gian đầu chỉ để giải trí nhưng sau đó có dấu hiệu nghiện và thường tụ tập bạn bè đi chơi nhiều hơn. Nam thanh niên sử dụng bóng cười suốt 1 tháng, mỗi ngày khoảng 8 quả. BS.CKII Kiều Mạnh Hà, Chủ nhiệm khoa Thần Kinh, Bệnh viện Quân y 7A, cho biết, ngày 2/8, bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng tê bì hai tay, hai chân, yếu dần, đi lại khó khăn, sụt cân nhiều.

"Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có hình ảnh tổn thương sừng sau tủy cổ. Qua thăm khám lân sàng, cận lâm sàng kết hợp khai thác thông tin người bệnh, bệnh nhân C. được chẩn đoán bệnh rễ thần kinh tủy sống cổ, theo dõi do ngộ độc khí cười N20", BS Hà nói. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị, sử dụng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc bổ thần kinh kết hợp điều trị oxy cao áp theo phác đồ. Hiện nay sau 17 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ VnExpress, bóng cười, còn gọi Funky ball, phổ biến trong giới trẻ vài năm gần đây. Bóng được bơm khí N2O gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười khi hít vào, nên còn được gọi là khí cười. Đây là chất không màu, không mùi, có vị ngọt nhẹ, được ứng dụng trong y tế do có tác dụng giảm đau, giải lo âu. Hầu hết người trẻ hít bóng cười vì tò mò, thích cảm giác hưng phấn ảo, lâng lâng và cho rằng không nguy hiểm như thuốc lắc hay ma túy. Tuy nhiên, N20 là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, ảo giác tương tự heroin. Các triệu chứng thần kinh thường gặp là tê bì, yếu hoặc yếu nhẹ tay chân, tổn thương tủy cổ. Ảnh minh họa: Internet Nếu sử dụng N20 với số lượng lớn, trong thời gian dài, có thể gây nhiễm độc hệ thần kinh, tổn thương thần kinh từ não xuống tủy sống, đặc biệt tủy sống cổ và ngực, thậm chí hôn mê, tụt huyết áp, tê liệt cơ thể, tử vong. Năm 2019, Bộ Y tế đã cấm sử dụng bóng cười trong giải trí. Khí N2O chỉ được phép sản xuất với mục đích công nghiệp, không được sử dụng cho người, trừ khi được bác sĩ chỉ định.

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