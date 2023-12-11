Đây là đề xuất được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Thông tư quy định thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 10/12. Dự thảo được xây dựng trong bối cảnh tình trạng thiếu thuốc kéo dài, để người dân đi khám, chữa bệnh bằng BHYT phải tự mua thuốc điều trị.

Theo thông tin từ VnExpress, người bệnh được chẩn đoán, kê đơn, chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh, tự mua bên ngoài sẽ được BHYT thanh toán.

Có hai địa chỉ để người bệnh, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp mua thuốc, vật tư y tế. Một là nhà thuốc của viện nơi người bệnh điều trị. Hai là đơn vị cung ứng đáp ứng các điều kiện như đã trúng thầu với cơ sở khám chữa bệnh BHYT; thuốc được sử dụng và thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT tại bệnh viện nơi đơn vị cung ứng trúng thầu. Ngoài ra, hợp đồng thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế còn hiệu lực.

Dự thảo đề xuất cần có đủ một số điều kiện để Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ hoặc cho cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT; người bệnh được bác sĩ chẩn đoán, kê đơn, chỉ định nhưng tại thời điểm sử dụng thuốc không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh.

Để được thanh toán BHYT, người mua cần xuất trình với cơ quan BHXH đơn thuốc, vật tư y tế được bác sĩ chỉ định, hợp lệ để làm căn cứ thanh toán.

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Dẫn tin từ Người Lao Động, chi phí cơ quan BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh bằng với chi phí được ghi trên hóa đơn hợp pháp của người bệnh mà nhà thuốc bệnh viện hoặc đơn vị cung ứng cung cấp và theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ ban hành quy trình giám định đối với các trường hợp thanh toán từ quỹ BHYT theo phạm vi điều chỉnh của thông tư. Để tránh việc lạm dụng quy định thanh toán trực tiếp và để các cơ sở KCB phải chủ động đấu thầu, đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh.

Theo thông tư này, các cơ sở KCB phải có trách nhiệm đấu thầu mua sắm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh. Trong trường hợp cơ sở KCB không đủ thuốc cung ứng, cần chuyển người bệnh đến cơ sở KCB có đủ điều kiện cung cấp thuốc, vật tư cho người bệnh. Cơ sở KCB sẽ phải giải trình nếu không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh.

Thông tư cũng quy định nếu cơ sở KCB không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh vì lý do khách quan mà không thể chuyển được người bệnh đến cơ sở khác phải hướng dẫn người bệnh tại các cơ sở cung ứng nhằm bảo đảm chất lượng mua thuốc, vật tư y tế và thông báo với cơ quan BHXH về trường hợp người bệnh tự mua.

Trường hợp cơ sở KCB không có đủ thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người bệnh vì lý do chủ quan của sơ sở KCB phải chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng KCB BHYT và quy định pháp luật về đấu thầu.