Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày, người dân cứ ra đường là da rộp đỏ: Chuyên gia cảnh báo vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại

Tin y tế 11/12/2023 06:15

Bụi mịn PM2.5 là sát thủ thầm lặng đang xâm nhập cơ thể chúng ta mỗi ngày. Nguy hiểm hơn, các hạt bụi siêu nhỏ này có thể luồn lách vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của con người.

Theo thông tin từ Dân Trí, ghi nhận trên nhiều ứng dụng theo dõi chất lượng không khí, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội trong tuần qua thường xuyên ở mức báo động. Ở ngưỡng ô nhiễm không khí này, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi không cần thiết vì các nguy cơ về sức khỏe.

Nhiều người dân Hà Nội đang gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến đường hô hấp và da liễu, trong suốt thời gian Hà Nội chìm trong bầu không khí mịt mù.

Chuyên gia y tế cảnh báo, tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt có thể trở thành "ngòi nổ" dẫn đến đợt cấp của nhiều bệnh lý mạn tính như hen, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)...

Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày, người dân cứ ra đường là da rộp đỏ: Chuyên gia cảnh báo vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 1
Hà Nội ô nhiễm không khí theo mùa - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng qua theo dõi nhiều năm thì đánh giá tình trạng này không phải là bất thường. Khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, chỉ số AQI (chỉ số ô nhiễm không khí) thường tăng lên rất cao, cao hơn hẳn các tháng còn lại trong năm. 

Nguyên nhân là các nguồn phát thải ra không khí không được kiểm soát tốt. Cộng hưởng với đó là các yếu tố của khí hậu mùa đông gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Do vậy phải hiểu mùa đông không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Dù mùa đông hay mùa hè thì nguồn ô nhiễm cũng như nhau. Tuy nhiên, đặc trưng của mỗi mùa lại khiến lượng khói bụi này có những diễn biến khác nhau.

Vào mùa hè, mưa nhiều gió mạnh giúp bụi mịn được phát tán hoặc rửa trôi. Còn mùa đông lặng gió, ít mưa kèm với những ngày nghịch nhiệt với lớp sương mù dày đặc làm giảm khuếch tán của không khí khiến các chất ô nhiễm quẩn quanh ở tầm thấp hoặc không được rửa trôi. Trong khi đó các nguồn phát thải tiếp tục thải vào, kéo chỉ số AQI lên cao.

Bụi mịn PM2.5 là sát thủ thầm lặng đang xâm nhập cơ thể chúng ta mỗi ngày. Nguy hiểm hơn, các hạt bụi siêu nhỏ này có thể luồn lách vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của con người. Theo WHO, bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ 4 thế giới. Tất cả quốc gia trên thế giới đều quan tâm chỉ số này.

Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày, người dân cứ ra đường là da rộp đỏ: Chuyên gia cảnh báo vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 2
Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày nay - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

"Ngoài bụi mịn PM2.5, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 5 chỉ số khác để kiểm soát là: Nox, SO2, CO, CH4 và NMVOC. Tuy nhiên tôi cho rằng hiện nay nồng độ các chất này chưa thật sự đáng lo ngại như PM2.5", TS Hoàng Dương Tùng cho biết.

TS Hoàng Dương Tùng khuyến cáo người dân cần theo dõi các trang web cập nhật số liệu quan trắc về chỉ số ô nhiễm không khí như Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, trang thông tin Đại sứ quán Mỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoặc một số ứng dụng uy tín khác. Trong những ngày có chỉ số ô nhiễm ở mức cao, đối với những người có bệnh nền liên quan hô hấp hoặc trẻ nhỏ cần ở trong nhà hoặc hạn chế đi ra ngoài. Các gia đình có điều kiện nên sở hữu máy lọc không khí. Khi ra ngoài, người dân cần trang bị kính, khẩu trang, đồng thời rửa mắt, súc miệng khi trở về.

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Từ khóa:   ô nhiễm không khí bụi mịn tin y tế

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