Tiêm tinh chất giảm béo cấp tốc, nhiều chị em phải hút dịch gấp, mỡ không tan mà vón cục nguy hiểm

Làm đẹp 10/12/2023 19:19

Hai đến ba tháng trước Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều chị em đổ xô làm đẹp, ép cân cấp tốc. Các thẩm mỹ viện đánh giá đây là thời gian "làm ăn" có lãi nhất trong năm. Trên các hội nhóm, chị em cũng tìm hiểu nhiều món ăn, bài tập, phương pháp giảm cân tại nhà nhiều hơn so với các thời gian khác.

Theo thông tin từ VnExpress, Xuân 28 tuổi, tăng cân nhanh sau sinh bé thứ hai, đặc biệt là phần bụng và mông không cân đối. Cô không muốn ăn kiêng vì cho con bú, cũng không muốn phẫu thuật. Lên mạng xã hội, bà mẹ tìm thấy phương pháp tiêm tinh chất giảm béo, "hiệu quả ngay buổi đầu".

Cơ sở này tư vấn tiêm tinh chất giúp giảm béo an toàn, không cần nghỉ dưỡng, chi phí rẻ hơn 4-5 lần so với phẫu thuật. Tiêm tinh chất giúp xử lý tình trạng da nhão, chảy xệ, không cần kiêng khem thực phẩm gì. Sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc, tiêm trực tiếp vào đùi, tay, bụng, vai, nọng cằm..., cam kết giảm 5-7 cm. Sau tiêm sẽ không đỏ, không ngứa, không có cảm giác nặng bụng hay khó chịu, đau buốt. Theo quảng cáo, mọi người sẽ thấy sự đào thải mỡ qua bài tiết rất rõ rệt chỉ sau vài hôm.

Xuân nói không tin vào việc giảm béo trong một lần, nhưng được người quen giới thiệu nên cô vẫn "nhắm mắt, đưa chân". Buổi đầu tiên, cô không thấy khác biệt. Hai buổi sau, Xuân cảm thấy vị trí tiêm bị căng tức, nhức, sưng đỏ. Lo tinh chất ảnh hưởng sức khỏe, người phụ nữ dừng tiêm.

Hai đến ba tháng trước Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều chị em đổ xô làm đẹp, ép cân cấp tốc. Các thẩm mỹ viện đánh giá đây là thời gian "làm ăn" có lãi nhất trong năm. Trên các hội nhóm, chị em cũng tìm hiểu nhiều món ăn, bài tập, phương pháp giảm cân tại nhà nhiều hơn so với các thời gian khác.

Ngoài dịch vụ chăm sóc da, phương pháp tiêm tinh chất giảm béo hiện rất phổ biến. Nhân viên tư vấn đưa ra lộ trình với cam kết "lột xác sau buổi đầu tiên", không đau, không xâm lấn, giá thành rẻ. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Tiêm tinh chất giảm béo cấp tốc, nhiều chị em phải hút dịch gấp, mỡ không tan mà vón cục nguy hiểm - Ảnh 1
Tiêm tinh chất giảm béo - Ảnh: VietNamNet

Đơn cử nữ sinh 17 tuổi, sau tiêm tinh chất bị sưng nề, mưng mủ với nhiều ổ áp xe ở vùng hàm, bắp tay, bắp đùi. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ phải rạch, chọc và hút dẫn lưu mủ, song không thể xử lý vết sẹo chi chít như bàn cờ ở tay do tiêm.

Trường hợp khác, nữ 40 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sau tiêm tinh chất giảm cân, nhưng không biết chất tiêm vào người là gì. Vùng má, nọng cằm, cánh tay hai bên, bụng xuất hiện nhiều khối u cục bất thường, phải chích rạch những khối áp xe vỡ mủ và làm sạch ổ viêm, kê kháng sinh và các thuốc chống viêm hàng ngày. Tuy nhiên, mối nguy sau tiêm chất lạ vào người ảnh hưởng đến sức khỏe sau này chưa thể nói trước.

Tiêm tinh chất giảm béo cấp tốc, nhiều chị em phải hút dịch gấp, mỡ không tan mà vón cục nguy hiểm - Ảnh 2
 U cục lấy ra do tiêm tinh chất giảm béo không rõ nguồn gốc - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội da liễu Việt Nam, tiêm tan mỡ còn được gọi là phương pháp mesotherapy hay là tiêm meso. Bác sĩ sẽ tiến hành tiêm meso đưa các chất có khả năng ly giải tế bào mỡ, tăng vận chuyển lipid qua màng tế bào nhằm mục đích giảm thể tích các tế bào mỡ tại vùng không mong muốn.

Tiêm meso giảm béo hay tiêm tan mỡ là phương pháp giúp phân hủy mỡ thừa mà không gây xâm lấn da. Chỉ định hoạt chất tiêm sau khi thăm khám và đánh giá chính xác tình trạng dư mỡ. Bác sĩ cũng sẽ cân đối liều lượng các hoạt chất meso giảm béo phù hợp với mỗi khách hàng để tránh tác dụng phụ và tối ưu kết quả tiêm meso giảm béo.

Tiêm tan mỡ ra đời để thay thế cho phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tiêm tan mỡ sẽ đưa thuốc đi sâu vào các mô mỡ và tiêu hủy nó, thế nhưng vẫn có tác dụng phụ gặp phải như sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tiêm và hình thành khối máu tụ. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là viêm mô tế bào hay loét hoại tử… tạo sẹo vĩnh viễn.

Tiểu đường khiến cả gia đình 7 người 'lay lắt' trong bệnh viện: Người mất, người phải cắt chân, sống với u nhọt suốt 10 năm

Tiểu đường khiến cả gia đình 7 người 'lay lắt' trong bệnh viện: Người mất, người phải cắt chân, sống với u nhọt suốt 10 năm

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường cho biết, lúc nhập viện, tình trạng hoại tử bàn chân của mẹ chị B. đã nặng, không đáp ứng điều trị. Do đó, bệnh nhân buộc phải cắt cụt bàn chân để phòng nhiễm trùng lan rộng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm chất giảm béo tin y tế sức khoẻ giảm béo

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da