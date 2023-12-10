Tiêm tinh chất giảm béo cấp tốc, nhiều chị em phải hút dịch gấp, mỡ không tan mà vón cục nguy hiểm

Hai đến ba tháng trước Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều chị em đổ xô làm đẹp, ép cân cấp tốc. Các thẩm mỹ viện đánh giá đây là thời gian "làm ăn" có lãi nhất trong năm. Trên các hội nhóm, chị em cũng tìm hiểu nhiều món ăn, bài tập, phương pháp giảm cân tại nhà nhiều hơn so với các thời gian khác.

Theo thông tin từ VnExpress, Xuân 28 tuổi, tăng cân nhanh sau sinh bé thứ hai, đặc biệt là phần bụng và mông không cân đối. Cô không muốn ăn kiêng vì cho con bú, cũng không muốn phẫu thuật. Lên mạng xã hội, bà mẹ tìm thấy phương pháp tiêm tinh chất giảm béo, "hiệu quả ngay buổi đầu". Cơ sở này tư vấn tiêm tinh chất giúp giảm béo an toàn, không cần nghỉ dưỡng, chi phí rẻ hơn 4-5 lần so với phẫu thuật. Tiêm tinh chất giúp xử lý tình trạng da nhão, chảy xệ, không cần kiêng khem thực phẩm gì. Sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc, tiêm trực tiếp vào đùi, tay, bụng, vai, nọng cằm..., cam kết giảm 5-7 cm. Sau tiêm sẽ không đỏ, không ngứa, không có cảm giác nặng bụng hay khó chịu, đau buốt. Theo quảng cáo, mọi người sẽ thấy sự đào thải mỡ qua bài tiết rất rõ rệt chỉ sau vài hôm.

Xuân nói không tin vào việc giảm béo trong một lần, nhưng được người quen giới thiệu nên cô vẫn "nhắm mắt, đưa chân". Buổi đầu tiên, cô không thấy khác biệt. Hai buổi sau, Xuân cảm thấy vị trí tiêm bị căng tức, nhức, sưng đỏ. Lo tinh chất ảnh hưởng sức khỏe, người phụ nữ dừng tiêm. Hai đến ba tháng trước Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều chị em đổ xô làm đẹp, ép cân cấp tốc. Các thẩm mỹ viện đánh giá đây là thời gian "làm ăn" có lãi nhất trong năm. Trên các hội nhóm, chị em cũng tìm hiểu nhiều món ăn, bài tập, phương pháp giảm cân tại nhà nhiều hơn so với các thời gian khác.

Ngoài dịch vụ chăm sóc da, phương pháp tiêm tinh chất giảm béo hiện rất phổ biến. Nhân viên tư vấn đưa ra lộ trình với cam kết "lột xác sau buổi đầu tiên", không đau, không xâm lấn, giá thành rẻ. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tiêm tinh chất giảm béo - Ảnh: VietNamNet Đơn cử nữ sinh 17 tuổi, sau tiêm tinh chất bị sưng nề, mưng mủ với nhiều ổ áp xe ở vùng hàm, bắp tay, bắp đùi. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ phải rạch, chọc và hút dẫn lưu mủ, song không thể xử lý vết sẹo chi chít như bàn cờ ở tay do tiêm. Trường hợp khác, nữ 40 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sau tiêm tinh chất giảm cân, nhưng không biết chất tiêm vào người là gì. Vùng má, nọng cằm, cánh tay hai bên, bụng xuất hiện nhiều khối u cục bất thường, phải chích rạch những khối áp xe vỡ mủ và làm sạch ổ viêm, kê kháng sinh và các thuốc chống viêm hàng ngày. Tuy nhiên, mối nguy sau tiêm chất lạ vào người ảnh hưởng đến sức khỏe sau này chưa thể nói trước.  U cục lấy ra do tiêm tinh chất giảm béo không rõ nguồn gốc - Ảnh: VnExpress Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội da liễu Việt Nam, tiêm tan mỡ còn được gọi là phương pháp mesotherapy hay là tiêm meso. Bác sĩ sẽ tiến hành tiêm meso đưa các chất có khả năng ly giải tế bào mỡ, tăng vận chuyển lipid qua màng tế bào nhằm mục đích giảm thể tích các tế bào mỡ tại vùng không mong muốn. Tiêm meso giảm béo hay tiêm tan mỡ là phương pháp giúp phân hủy mỡ thừa mà không gây xâm lấn da. Chỉ định hoạt chất tiêm sau khi thăm khám và đánh giá chính xác tình trạng dư mỡ. Bác sĩ cũng sẽ cân đối liều lượng các hoạt chất meso giảm béo phù hợp với mỗi khách hàng để tránh tác dụng phụ và tối ưu kết quả tiêm meso giảm béo. Tiêm tan mỡ ra đời để thay thế cho phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí đe dọa đến tính mạng. Tiêm tan mỡ sẽ đưa thuốc đi sâu vào các mô mỡ và tiêu hủy nó, thế nhưng vẫn có tác dụng phụ gặp phải như sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tiêm và hình thành khối máu tụ. Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là viêm mô tế bào hay loét hoại tử… tạo sẹo vĩnh viễn.

Tiểu đường khiến cả gia đình 7 người 'lay lắt' trong bệnh viện: Người mất, người phải cắt chân, sống với u nhọt suốt 10 năm Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường cho biết, lúc nhập viện, tình trạng hoại tử bàn chân của mẹ chị B. đã nặng, không đáp ứng điều trị. Do đó, bệnh nhân buộc phải cắt cụt bàn chân để phòng nhiễm trùng lan rộng.

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