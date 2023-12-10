WHO cho biết các sản phẩm do Phòng thí nghiệm Pharmix ở Pakistan sản xuất, lần đầu được xác định tại Maldives và Pakistan. Số thuốc khác cũng xuất hiện ở Belize, Fiji và Lào.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Reuters, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định một lô siro và thuốc bị nhiễm độc ở các quốc gia thuộc châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Chất này được phát hiện trong cuộc kiểm tra định kỳ của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Maldives vào tháng 11. Sau đó, Pakistan đã triển khai thanh tra những lô hàng khác từ Phòng thí nghiệm Pharmix. Giới chức yêu cầu công ty ngừng sản xuất các loại thuốc dạng lỏng và đưa ra cảnh báo thu hồi vào tháng 11.

Theo WHO, các loại thuốc, siro chứa chất độc ethylene glycol ở mức "không thể chấp nhận được". Mức nhiễm độc dao động từ 0,62% đến 0,82% so với ngưỡng quy định là không quá 0,1%.

WHO cho biết tổng cộng có 23 lô sản phẩm, tên thương mại là siro Alergo, hỗn hợp Emidone, siro Mucorid, hỗn hợp Ulcofin và siro Zincell bị ảnh hưởng. Đến nay, chỉ có Alergo được tìm thấy bên ngoài Pakistan. Các sản phẩm có công dụng đa dạng như điều trị dị ứng, ho và các vấn đề sức khỏe khác.

"Các sản phẩm được đề cập trong thông báo này đều kém chất lượng và không an toàn, đặc biệt đối với trẻ em, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong", thông báo của WHO nêu rõ.

Cơ quan cho biết chưa có trường hợp nào gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, WHO kêu gọi các nước tăng cường cảnh giác và thử nghiệm sản phẩm trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022.

Đây là cảnh báo mới nhất của WHO về các loại thuốc ô nhiễm. Cơ quan đã tìm thấy nhiều sản phẩm tương tự ở Ấn Độ và Indonesia, liên quan đến cái chết của khoảng 300 trẻ em trên toàn thế giới vào năm ngoái.

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Trước đó, vào tháng 6/2023, dẫn tin từ VTV, WHO cũng hợp tác với thêm 6 quốc gia nữa để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em.

Trưởng nhóm của WHO về các sự cố thuốc giả và kém chất lượng đã từ chối nêu tên 6 quốc gia mới mà tổ chức này đang hợp tác, với lý do các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, các loại siro được phát hiện bán tại Gambia, Uzbekistan, Micronesia và quần đảo Marshall. Một số chuyên gia sản xuất dược phẩm cho rằng, một số nhà sản xuất đã thay thế chất propylene glycol thường được sử dụng trong siro ho bằng các chất độc khác, vì những chất này có giá thành rẻ hơn. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 300 trẻ em ở nhiều nước.

Từ năm 2001, WHO đã khuyến cáo không nên cho trẻ em dưới 5 tuổi uống siro ho, vì không có nhiều bằng chứng cho thấy hiệu quả của chúng và những tác dụng phụ mà chúng có thể gây ra vẫn chưa được làm rõ.