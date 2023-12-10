Đã qua đỉnh dịch nhưng số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn tăng cao, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông kế được hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua, giảm khoảng một nửa so với những tuần trước.

Dẫn tin từ VTC News, theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, Bộ Y tế và TP Hà Nội thường xuyên chỉ đạo và tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên theo báo cáo ghi nhận tại Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 1/12/2023 Hà Nội có 37.441 số ca mắc sốt xuất huyết và 4 ca tử vong, riêng trong tuần 48 số mắc vẫn còn rất cao 1.715 trường hợp mắc mới, với 33 ổ dịch mới tại 13 quận, huyện, thị xã và còn 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận, huyện, thị xã.

Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát hiệu quả bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy với thông điệp "mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng/ bọ gậy" tại hộ gia đình. Ảnh minh họa: Internet Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để phân tích, đánh giá tình hình bệnh sốt xuất huyết.

Thành phố Hà Nội cần tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết, không để ổ dịch bùng phát rộng, diễn biến kéo dài. Các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô cần tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Các đơn vị cũng cần phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu, điều trị kịp thời hoặc gây quá tải bệnh viện. Dẫn tin từ VOV, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông kế được hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua, giảm khoảng một nửa so với những tuần trước. Hiện còn 88 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã. Các khu vực ghi nhận nhiều bệnh nhân trong tuần qua là Hà Đông - 180 ca, Thanh Oai - 161 ca, Phú Xuyên 134 - ca, Hoàng Mai - 109 ca và Đống Đa - 70 ca... CDC đánh giá số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm trong 4 tuần gần đây, vì thời tiết lạnh hơn với mức nhiệt độ không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Một người có thể mắc sốt xuất huyết mấy lần, có bị lại không? Một người mắc sốt xuất huyết bao nhiêu lần trong đời là băn khoăn của nhiều người, nhất là người từng mắc căn bệnh này ít nhất một lần.

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