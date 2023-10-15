Kinh hoàng: Tin quảng cáo nâng mũi, người đàn ông phải rút bỏ hàng trăm sợi chỉ vì nhiễm trùng nặng

Tin y tế 15/10/2023 12:05

Những ngày đầu thực hiện, mũi người đàn ông có độ cao hài hòa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mũi anh bắt đầu xuất hiện nhiều vết tím thâm đen trên sống mũi và đầu mũi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 14/10, Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, TP.HCM cho biết nơi đây vừa cứu mũi sắp hoại tử của anh VSN (30 tuổi, ở Hả Nội) bị nhiễm trùng do nâng mũi bằng chỉ.

Trước đó, BV nói trên tiếp nhận anh N trong tình trạng mũi thâm đen, sóng mũi gồ chỉ và có nhiều dấu hiệu nhiễm trùng.

Anh N cho biết cách đây không lâu, sau khi xem quảng cáo trên mạng về phương pháp nâng mũi bằng chỉ không đau nên đã đến thẩm mỹ viện để nâng dáng mũi.

Sau khi dùng dụng cụ đâm đầu mũi anh N, thẩm mỹ viện luồn những sợi chỉ được quảng cáo là chỉ sinh học tự tiêu vào bên trong.

Vài ngày sau, mũi anh N có độ cao hài hòa khiến anh khá ưng ý.

Kinh hoàng: Tin quảng cáo nâng mũi, người đàn ông phải rút bỏ hàng trăm sợi chỉ vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 1
Nâng mũi bằng chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, chỉ sau một thời gian ngắn, mũi anh bắt đầu xuất hiện nhiều vết tím thâm đen trên sống mũi và đầu mũi. Mũi anh còn liên tục căng tức, đau nhức. Khi sờ vào, anh N. thậm chí còn có thể cảm nhận từng sợi chỉ đang lồi lên.

Ngày 14/10, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW, cho biết qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán bằng hình ảnh cho thấy mũi bệnh nhân N. đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng do các sợi chỉ dính chặt vào các mô cơ, đầu mũi sắp thủng, xuất hiện vết thâm bầm.

Kinh hoàng: Tin quảng cáo nâng mũi, người đàn ông phải rút bỏ hàng trăm sợi chỉ vì nhiễm trùng nặng - Ảnh 2
Hàng trăm sợi chỉ được rút ra khỏi mũi bệnh nhân - Ảnh: PLO

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật giải cứu chiếc mũi cho bệnh nhân N. được diễn ra. Ngay khi bóc tách mũi, các bác sĩ đã cau mày vì búi chỉ rối như tơ vò bên trong, che khuất toàn bộ phẫu trường.

Trải qua 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ Tú Dung và ê kíp đã tỉ mỉ rút từng sợi chỉ một, tránh ảnh hưởng đến các mô bên trong, bảo toàn cấu trúc mũi, kịp thời cứu chữa chiếc mũi cho bệnh nhân N.

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