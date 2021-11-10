Không chỉ vaccine, WHO còn báo động thế giới sẽ thiếu lượng lớn thứ này vào năm sau?

Tin y tế 10/11/2021 10:36

Chuyên gia WHO khuyến cáo cơ quan y tế các nước tính toán trước về nhu cầu ống tiêm tránh để xảy ra tình trạng tích trữ và hoảng loạn vốn đã từng xảy ra vào đầu đại dịch.

Theo thông tin của Pháp luật TP.HCM, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về nguy cơ thiếu từ 1-2 tỉ ống tiêm dùng cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2022, làm ảnh hưởng đến quá trình tiêm chủng định kỳ.

Chuyên gia Lisa Hedman - Cố vấn cấp cao tại Bộ phận Tiếp cận các sản phẩm Dược và Y tế của WHO - khuyến cáo, các cơ quan y tế các quốc gia nên tính toán trước về nhu cầu ống tiêm tránh để xảy ra tình trạng "tích trữ, hoảng loạn vốn đã từng xảy ra vào đầu đại dịch khi thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân".

Theo bà Lisa Hedman, sự thiếu hụt ống tiêm sẽ khiến quá trình tiêm chủng định kỳ, đặc biệt cho trẻ em, và nhiều dịch vụ y tế khác bị chậm trễ. Sự thiếu hụt ống tiêm còn có thể dẫn đến việc các nước tái sử dụng ống kim tiêm một cách không an toàn, đặc biệt ở những quốc gia nghèo.

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Những ống tiêm rỗng sau khi được sử dụng để tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một cơ sở y tế ở Berlin, Đức, ngày 2/11 - Ảnh: REUTERS 

Hiện, trên toàn thế giới đã tiêm khoảng 6,8 tỉ mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi đó tổng công suất sản xuất ống tiêm chỉ ở mức khoảng sáu tỉ ống mỗi năm. Bà Hedman nhận định: “Điều đó có nghĩa thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tới hai tỉ ống tiêm trong năm tới, trừ khi có thêm nhà máy chuyển sang sản xuất loại thiết bị phù hợp phục vụ cho quá trình tiêm vaccine”.

Theo bà, "nếu chuyển đổi công suất từ loại ống tiêm này sang loại ống tiêm khác, hoặc cố gắng mở rộng sản xuất các loại ống tiêm chủng chuyên dụng”, các nước trên thế giới “cần phải có thêm thời gian và sự đầu tư".

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi

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Bộ Y tế đang xây dựng Kế hoạch sử dụng vaccine Covid-19 năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi trong cả nước.

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