Ngày 22/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, nữ bệnh nhân (39 tuổi, Phú Thọ) sốc phản vệ sau khi bị kiến đốt.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, cách đây 4 ngày, chị N.T.T. (39 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) bị kiến đốt vào vùng vai trái gây ngứa khắp cơ thể. Sau khi điều trị tại nơi khác không khỏi, người bệnh đã vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị T. sốc phản vệ độ 3. Người bệnh có tiền sử bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin và bệnh lý tăng huyết áp.

Vết bị kiến cắn - Ảnh: VTV News

May mắn, sau 12h dùng thuốc điều trị theo phác đồ chống sốc của Bộ Y tế, các triệu chứng của người bệnh đã thuyên giảm và sức khỏe dần ổn định.

Theo nguồn tin từ VTV News, các bác sĩ khuyến cáo mùa hè là thời gian phát triển của rất nhiều loại côn trùng có ngòi như ong, kiến… Nọc độc của chúng có thể gây phản ứng độc cục bộ cho cơ thể và dị ứng ở những người nhạy cảm. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào liều nọc độc và sự nhạy cảm của người bệnh.

Nữ bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe sau 4 ngày bị kiến đốt - Ảnh: Báo VietNamNet

Đặc biệt, những người có nồng độ IgE đặc hiệu cao có nguy cơ bị sốc phản vệ, nhất là trẻ em, khi bị kiến đốt. Do đó, người dân nên chú ý phòng tránh, đặc biệt là những người mắc bệnh nền hoặc có cơ địa dị ứng.

Trường hợp bị kiến hoặc các loại côn trùng có nọc độc đốt, cắn, người bệnh thấy có những dấu hiệu bất thường trên cơ thể thì hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được xử trí đúng và kịp thời.

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