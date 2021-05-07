Hòa Bình: Ca COVID-19 từng đến BV Bạch Mai, BV Hoà Bình và bến xe Mỹ Đình

Tin y tế 07/05/2021 16:21

Bệnh nhân Covid-19 ở Hòa Bình từng đến bến xe Mỹ Đình, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 7/5, Sở Y tế Hòa Bình cho biết, bệnh nhân 3079 dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 có lịch sử dịch tễ từng đến bến xe Mỹ Đình, về bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thanh toán viện phí và đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Tiền Phong, bệnh nhân 3079 là B.V.T., nam giới, (37 tuổi, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sáng ngày 6/5/2021. Bệnh nhân T. hiện đang chăm sóc bố đẻ là ông B.V.N. (62 tuổi) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được cách ly tại đây.

Sau khi có thông tin về ca bệnh trên, Trạm Y tế xã Mường Chiềng đã làm việc với vợ của bệnh nhân.

Vợ bệnh nhân B.V.T cho biết lịch trình của bệnh nhân B.V.T như sau:

Ngày 7/4/2021, bệnh nhân đưa bố đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến ngày 18/4/2021 thì chuyển viện đến Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 19/4/2021 thì chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Hòa Bình: Ca COVID-19 từng đến BV Bạch Mai, BV Hoà Bình và bến xe Mỹ Đình - Ảnh 1
Ảnh: Tiền Phong

Từ khi đưa bố đi khám đến ngày 6/5/2021, bệnh nhân B.V.T chưa về nhà tại Mường Chiềng (Đà Bắc) lần nào.

Tuy nhiên, theo báo cáo truy vết thì khoảng 7h sáng ngày 28/4 bệnh nhân B.V.T có bắt xe bus trước cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 ra bến xe Mỹ Đình; bệnh nhân đi xe Bình An về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục thanh toán viện phí. Sau khi thanh toán xong, bệnh nhân đi thẳng ra cổng, bắt xe ôm đến bến xe khách trung tâm Hòa Bình, đi xe Bình An xuống bến Mỹ Đình. 

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, bệnh nhân có tiếp xúc với nhân viên phòng Tài chính kế toán. Hiện nay, Bệnh viện đã xác định có 1 F1 và 82 nhân viên y tế có tiếp xúc gần với F1. Đã lấy mẫu xét nghiệm F1 và 25 F2 có thời gian tiếp xúc nhiều với F1, kết quả đều âm tính lần 1.

Ngày 7/5, thông tin từ Sở Y tế Hòa Bình cho biết, các trường hợp F1, F2 có nguy cơ nhiễm bệnh liên quan đến ca bệnh 3079 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hà Nội: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đông Anh

Hà Nội: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đông Anh

Khuya ngày 6/5, CDC Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Bệnh nhân Covid-19 mới Covid-19 Hòa Bình

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại