Hòa Bình: Ca COVID-19 từng đến BV Bạch Mai, BV Hoà Bình và bến xe Mỹ Đình

Bệnh nhân Covid-19 ở Hòa Bình từng đến bến xe Mỹ Đình, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 7/5, Sở Y tế Hòa Bình cho biết, bệnh nhân 3079 dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 có lịch sử dịch tễ từng đến bến xe Mỹ Đình, về bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thanh toán viện phí và đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Tiền Phong, bệnh nhân 3079 là B.V.T., nam giới, (37 tuổi, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sáng ngày 6/5/2021. Bệnh nhân T. hiện đang chăm sóc bố đẻ là ông B.V.N. (62 tuổi) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được cách ly tại đây.

Sau khi có thông tin về ca bệnh trên, Trạm Y tế xã Mường Chiềng đã làm việc với vợ của bệnh nhân.

Vợ bệnh nhân B.V.T cho biết lịch trình của bệnh nhân B.V.T như sau:

Ngày 7/4/2021, bệnh nhân đưa bố đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến ngày 18/4/2021 thì chuyển viện đến Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 19/4/2021 thì chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ảnh: Tiền Phong

Từ khi đưa bố đi khám đến ngày 6/5/2021, bệnh nhân B.V.T chưa về nhà tại Mường Chiềng (Đà Bắc) lần nào.

Tuy nhiên, theo báo cáo truy vết thì khoảng 7h sáng ngày 28/4 bệnh nhân B.V.T có bắt xe bus trước cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 ra bến xe Mỹ Đình; bệnh nhân đi xe Bình An về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục thanh toán viện phí. Sau khi thanh toán xong, bệnh nhân đi thẳng ra cổng, bắt xe ôm đến bến xe khách trung tâm Hòa Bình, đi xe Bình An xuống bến Mỹ Đình.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, bệnh nhân có tiếp xúc với nhân viên phòng Tài chính kế toán. Hiện nay, Bệnh viện đã xác định có 1 F1 và 82 nhân viên y tế có tiếp xúc gần với F1. Đã lấy mẫu xét nghiệm F1 và 25 F2 có thời gian tiếp xúc nhiều với F1, kết quả đều âm tính lần 1.

Ngày 7/5, thông tin từ Sở Y tế Hòa Bình cho biết, các trường hợp F1, F2 có nguy cơ nhiễm bệnh liên quan đến ca bệnh 3079 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

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