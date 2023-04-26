Hàng nghìn phụ huynh xuyên đêm đưa con lên TPHCM, nhiều trẻ nằm vật vã chờ khám

Do thời tiết ở TPHCM khá khắc nghiệt, nhiều phụ huynh ở các tỉnh đã đến xếp hàng ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) từ 3,4h sáng để chờ khám chữa bệnh cho con

Theo thông tin từ VietNamNet, tại các khoa khám bệnh, phòng khám hô hấp, tiêu hóa thuộc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, những ngày qua, lượng trẻ nhỏ nhập viện đang tăng cao. Phụ huynh cùng các bé ngồi chờ khám - Ảnh: VietNamNet Tại đây, mỗi ngày, cơ sở y tế này tiếp nhận từ 4.000 đến 4.400 lượt bệnh nhi đến thăm khám hô hấp, tiêu hóa, bệnh da mùa hè, tăng khoảng 300-500 ca/ngày so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ nhập viện dao động từ 8-10%.

Trong thời tiết oi bức, mái che ở khu vực chờ làm thủ tục khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nóng hầm hập - Ảnh: VietNamNet Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em tới khám để tránh di chuyển trong thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ phải chờ đợi nhiều giờ để thăm khám, lấy kết quả. Điển hình như chị Phan Vân Anh (Bình Phước) đưa con 4 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM từ 4h sáng. Bé đã phẫu thuật khối u và được bác sĩ hẹn khám vào 13h. Do nhà xa, xe lên xuống nhiều chặng, thời tiết nắng nóng, chị và gia đình quyết định chọn chuyến xe từ 0h30. Mẹ con, bà cháu phải ngồi chờ đến lịch hẹn suốt buổi sáng trong nhiệt độ nắng nóng hầm hập.

Chị Phan Vân Anh (Bình Phước) đưa con 4 tháng tuổi đi khám - Ảnh: VietNamNet Tương tự, 7h tại tầng 2 bệnh viện, anh T.V.A.T (An Giang) cùng bé P.Q (8 tuổi) ngồi vật vờ chờ khám. Hai bố con phải bắt xe từ đêm, có mặt tại viện sau 6 tiếng. Trước đó con anh có biểu hiện giật mình bất thường, cần phải khám chuyên khoa sâu và thực hiện hàng loạt chỉ định như đo điện não, chụp MRI, xét nghiệm máu. Anh T.V.A.T (An Giang) cùng bé P.Q (8 tuổi) ngồi vật vờ chờ khám - Ảnh: VietNamNet Các chuyên gia thời tiết nhận định TP.HCM đang vào đợt nắng nóng nhất năm, mức nhiệt cao hơn so với năm ngoái. Do đó, bác sĩ cảnh báo cần thực hiện tốt nguyên tắc 2K (khẩu trang, khử khuẩn) trong đợt nghỉ lễ dài ngày tới đây. Phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay, bổ sung nước cho trẻ để phòng các bệnh lý dễ gặp trong giai đoạn nắng nóng này. Trước đó, theo Zing News thông tin, gần 8h sáng, nắng chưa bắt đầu vàng nhưng thời tiết đã dần dần oi bức, nóng hầm hập. Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM) đông nghịt phụ huynh và trẻ nhỏ, kéo dài từ cổng Nguyễn Du sảnh khu đăng ký khám bệnh. Trong đó, số trẻ đến khám do bệnh lý hô hấp chiếm 1/2. Gần 1/3 trẻ gặp các vấn đề tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Ngô Thụy Minh Nhi, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng - Ảnh: Zing News Bác sĩ Ngô Thụy Minh Nhi, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, nguyên nhân là mùa nắng, nóng cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, siêu vi, vi nấm phát triển nhân đôi và lan rộng. Trong khi đó, bệnh thường gặp nhất ở trẻ em do virus, siêu vi rất dễ lây nhiễm khi các con tiếp xúc, vui chơi với nhau tại trường, khu vui chơi.

TP.HCM nóng oi bức, trẻ em nhập viện tăng cao: Bác sĩ Nhi đưa khuyến cáo Tiết trời nắng nóng, mưa bất chợt khiến số lượng trẻ nhập viện về bệnh lý tiêu hóa trong thời gian vừa qua tăng cao, có thời điểm lên đến 150 - 160 bệnh nhi điều trị tại khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2, TP.HCM.

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