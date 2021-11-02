Hà Nội: Chi tiết các khu vực cho học sinh đi học trở lại

Danh sách 18 huyện, thị xã cho học sinh đầu cấp, cuối cấp đi học lại từ ngày 8/11.

Theo VOV, ngày 31/10, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Sở Y tế Hà Nội, UBND các quận huyện và thị xã về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng từ ngày 8/11. Việc học trực tiếp sẽ ưu tiên cho các khối đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình GDPT mới, thay SGK, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp. Cụ thể, cấp tiểu học khối lớp 5, cấp THCS khối lớp 6 và lớp 9, cấp THPT khối lớp 10, 12. Việc học trực tiếp áp dụng với các trường tại các đơn vị xã /phường/thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch cấp 1, cấp 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca mắc trong cộng đồng.

Như vậy, sẽ chỉ có học sinh lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 khu vực ngoại thành có thể trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/11. Với học sinh ở các quận nội thành, vẫn chưa có phương án đi học trực tiếp cụ thể. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu, các trường tổ chức học trực tiếp phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành của GD-ĐT và Sở Y tế. Theo Tiền Phong, nguyên tắc thực hiện, học sinh đi học theo từng địa bàn xã/ phường/ thị trấn tại những nơi được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 tại 18 huyện và thị xã. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn khác nhau thì trường phải xác định nắm rõ thông tin nơi cư trú của các học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học của địa phương nơi cư trú. Chi tiết cấp độ dịch các vùng ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí hướng dẫn liên ngành trước đó. Hà Nội cũng yêu cầu các trường học có phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh/ buổi dạy. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp.

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