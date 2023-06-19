Dốc sức cứu sản phụ hơn 32 tuần mắc chứng nhau cài răng lược Precreta hiếm gặp

Tin y tế 19/06/2023 11:59

Ngày 19/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin sản phụ bị nhau cài răng lược thể Precreta thể nặng nhất, rất nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 21/5 vừa qua, sản phụ N.N.T (38 tuổi, ngụ TP.HCM) ở tuần thai 32,5 nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám và kiểm tra cho thấy, sản phụ trong tình trạng nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược thể Percreta - thể nặng nhất. Bánh nhau xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào lớp thanh mạc tử cung. Bác sĩ nhận định, đây là một trường hợp nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên ngay lập tức sản phụ được nhập viện, lên phác đồ điều trị phù hợp. Bác sĩ tiêm thuốc hỗ trợ phổi cho sản phụ nhằm dự phòng tình trạng suy hô hấp của thai nhi có nguy cơ bị sinh non. 

Dốc sức cứu sản phụ hơn 32 tuần mắc chứng nhau cài răng lược Precreta hiếm gặp - Ảnh 1
Ca cấp cứu sản phụ mắc chứng nhau cài răng lược thể nặng nhất, nguy hiểm tới tính mạng - Ảnh: VTC News

BS Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Trưởng khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sản phụ đã sinh mổ 3 lần, trong lần mang thai thứ 4, phát hiện nhau tiền đạo từ tuần thứ 16 của thai kỳ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI xác định sản phụ có nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược thể Percreta. Đây là thể ít phổ biến nhất nhưng nghiêm trọng nhất gây mất máu nặng, nguy hiểm tính mạng người mẹ và sinh non hoặc chấm dứt thai kỳ đối với thai nhi.

Mặc dù có nhiều nguy cơ cho sức khỏe nhưng sản phụ rất mong muốn giữ được thai nhi nên các bác sĩ rất nỗ lực để kéo dài thời gian dưỡng thai. 

Theo nguồn tin từ báo Hà Nội mới, đối với sản phụ T, bánh nhau xâm lấn xuyên qua cơ tử cung vào lớp thanh mạc tử cung, có thể gây băng huyết nặng, nguy cơ suy đa tạng, nguy hiểm tính mạng và đa số trường hợp phải cắt tử cung. 

Dốc sức cứu sản phụ hơn 32 tuần mắc chứng nhau cài răng lược Precreta hiếm gặp - Ảnh 2
Các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật - Ảnh minh họa: Internet

Đến tuần thứ 33,5 của thai kỳ, các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật. Ê-kíp phẫu thuật đã thành công trong việc mổ lấy thai kết hợp đặt bóng chèn động mạch chậu trong lúc mổ sau 2 dài đồng hồ. Lượng máu mất chỉ bằng một nửa so với các ca mổ nhau cài răng lược trước đây. Điều quan trọng nhất là giữ được tử cung, không bị cắt đi. Sau đó, sản phụ tiếp tục được theo dõi tích cực tại bệnh viện và xuất viện sau đó 7 ngày.

Bé trai sinh non chưa đủ tháng, cân nặng 2,4 kg, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, còn ống động mạch có đường kính to ảnh hưởng tới tuần hoàn máu, thông liên nhĩ, vàng da, tăng bilirubin gián tiếp. Các bác sĩ nỗ lực tích cực điều trị cho trẻ và tiến hành đóng thành công ống động mạch bằng thuốc sau 20 ngày điều trị. Ngày 15/6, bé được xuất viện.

Hy hữu: Sản phụ vỡ tử cung do vết mổ cũ, thai nhi chui ra ổ bụng mẹ

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Sáng 8/6, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận sản phụ trong tình trạng đau bụng, vỡ tử cung, xuất huyết ồ ạt với khoảng 500ml máu đỏ tươi, thai nhi nằm trong bọc ối.

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