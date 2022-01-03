Bộ Y tế nói gì về thông tin tiêm vắc xin COVID-19 có thể gây vô sinh và gây hại cho phụ nữ mang thai?

Tin y tế 03/01/2022 14:38

Nhiều tin đồn lan truyền xung quanh việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 gây hại đối với việc mang thai và khả năng sinh sản. Bộ Y tế đã có thông tin chi tiết về vấn đề này.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, mới đây, Bộ Y tế thông tin, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện các tin đồn cho rằng vắc xin COVID-19 có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cơ hội mang thai bởi khi vắc xin được thử nghiệm lâm sàng vào năm 2020, phụ nữ mang thai không nằm trong đối tượng nghiên cứu cũng như thực hành tiêu chuẩn với các phương pháp điều trị.

Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho việc này. Trái lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc bị nhiễm COVID-19 khi đang mang thai là rất nguy hiểm.

Hiện nay, hàng trăm triệu người đã tiêm vắc xin COVID-19 và các nghiên cứu cho thấy, chúng an toàn trong thai kỳ. Đồng thời, cho đến nay, hơn 200.000 phụ nữ mang thai ở Mỹ đã được tiêm phòng và chưa ghi nhận điều lo ngại nào về độ an toàn.

Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) kết luận, vắc xin COVID-19 được dung nạp tốt cho những người đang mang thai, dự định mang thai hoặc đang cho con bú. Điều này càng cho thấy lợi ích của việc sử dụng vắc xin vượt xa những rủi ro.

Mắc COVID-19 khi đang mang thai có nghĩa là có nguy cơ cần được chăm sóc đặc biệt cao gấp 20 lần, và 1/5 người phải điều trị ECMO ở Anh là phụ nữ mang thai chưa được tiêm phòng. Do đó, Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vì mắc bệnh có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc gặp các biến chứng.

Bộ Y tế nói gì về thông tin tiêm vắc xin COVID-19 có thể gây vô sinh và gây hại cho phụ nữ mang thai? - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Về tin đồn vắc xin COVID-19 gây vô sinh, Bộ Y tế thông tin, đến nay không có bằng chứng nào cho thấy vắc xin COVID-19 sẽ làm giảm khả năng sinh sản tự nhiên hoặc gây hại cho nhau thai hoặc thai nhi.

Mặc dù vắc xin COVID-19 là mới nhưng cơ chế hoạt động của vắc xin mRNA và dữ liệu an toàn hiện có cung cấp sự đảm bảo về tính an toàn của vắc xin mRNA COVID-19 trong thời kỳ mang thai.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Khả năng sinh sản và vô sinh của Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ (ASRM) cho thấy, không có sự khác biệt về tỉ lệ thụ thai ở những bệnh nhân đã tiêm phòng trước đó. Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt về tỉ lệ mang thai thành công giữa những phụ nữ đã tiêm phòng so với những người đã mắc bệnh hoặc chưa bao giờ bị nhiễm bệnh.

Tất cả vắc xin COVID-19 có trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới không phải là vắc xin sống, vì vậy chúng không thể gây bệnh cho bà mẹ hoặc cho trẻ sơ sinh.

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