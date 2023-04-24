Bị trĩ kinh niên không chữa, cô gái phải khoét bỏ nhãn cầu

Nhiễm trùng huyết từ bệnh trĩ, cô gái phải khoét bỏ con mắt trái bị nhiễm trùng, cô vô cùng hối hận vì đã chủ quan, thờ ơ khi cơ thể bất thường.

Theo thông tin báo VTV News dẫn nguồn tin từ Chinatimes, cô Tạ vốn bị táo bón mãn tính cùng với bệnh trĩ kinh niên. Tháng 2 năm nay, bệnh trĩ của cô Tạ bỗng nhiên trở nặng, thường kèm theo triệu chứng đau quanh hậu môn và đi ngoài ra máu. Thế nhưng, do chủ quan, cô Tạ không đi khám mà tự ý mua thuốc về uống và đặt hậu môn. Không giống như những lần trước bệnh sẽ được cải thiện, lần này sau khi dùng thuốc, tình trạng bệnh trĩ của cô Tạ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vài ngày trước, cô Tạ phát hiện mắt trái sưng tấy, chảy mủ, mắt mờ, khó mở được mắt. Không còn cách nào khác, cô Tạ phải tìm đến bác sĩ để điều trị.

Cô Tạ được bác sĩ an ủi động viên và nhắc nhở - Ảnh: Chinatimes Không nghĩ tới, đến bệnh viện kiểm tra, cô Tạ được thông báo rằng cô bị nhiễm trùng huyết, viêm nội nhãn mắt trái gây thủng nhãn cầu và áp xe phổi, phải điều trị ngay lập tức. Đáng tiếc, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải cắt bỏ con mắt trái của cô Tạ vì bị nhiễm trùng lan rộng. Sau khi bình phục, cô Tạ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã chủ quan, thiếu hiểu biết, khi có nhiều dấu hiệu bất thường lại chỉ nghĩ rằng do mình nghỉ ngơi không tốt, thức khuya khiến mắt bị khó chịu.

Theo thông tin báo Kiến Thức Ngày Nay, ngày 19/4 vừa qua, cô Hạ xuất viện thuận lợi, nhìn lại trải nghiệm này, cô vô cùng hối hận: "Tôi không ngờ bệnh trĩ lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy, lẽ ra tôi nên đến bệnh viện điều trị sớm hơn". Bác sĩ cho biết, căn cứ vào bệnh sử và kết hợp với kết quả thăm khám, bệnh áp xe mắt và áp xe phổi của cô Hạ xuất phát từ bệnh trĩ, là do sau khi bị trĩ tấn công, thành mạch máu giãn tĩnh mạch của trĩ nội bị vỡ ra và chảy máu, vi khuẩn sinh sôi, lan vào máu qua lỗ mở bị tổn thương gây nhiễm trùng huyết. Vi khuẩn phát triển và nhân lên ở mắt và phổi gây áp xe mắt và áp xe phổi. Các bác sĩ nhắc nhở rằng vi khuẩn, nấm, vi rút và ký sinh trùng có thể gây nhiễm trùng toàn thân - Ảnh minh họa: Internet Các bác sĩ nhắc nhở rằng vi khuẩn, nấm, vi rút và ký sinh trùng có thể gây nhiễm trùng toàn thân và thậm chí nhiễm trùng huyết, như viêm nội nhãn, vỡ nhãn cầu và thậm chí mù lòa như của cô Hạ là tương đối hiếm. Nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính dẫn đến nhiễm trùng huyết, khi có biểu hiện nhiễm trùng hoặc nghi ngờ nhiễm trùng, người bệnh nên đến bệnh viện chính quy để khám và được điều trị tích cực, đúng tiêu chuẩn để giảm nguy cơ nhiễm trùng huyết. Không sử dụng thuốc một cách mù quáng mà nên đi khám và điều trị bệnh thường xuyên để tránh những hậu quả khó lường.

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