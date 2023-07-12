Ngay sau khi uống trẻ ý thức chậm, lơ mơ buồn ngủ, gia đình lo lắng nên đã đưa trẻ đến Phòng khám Hùng Vương - Kim Xuyên (Phú Thọ) khi đến phòng khám, trẻ trong tình trạng hoảng loạn, lơ mơ, quấy khóc. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, rửa dạ dày và tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ.

Levomepromazin là hoạt chất được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần thực thể, loạn thần giai đoạn hưng cảm.... Thuốc phải được dùng theo đơn của bác sĩ và đúng liều lượng, chỉ định với mỗi bệnh nhân. Nếu dùng quá liều thuốc Levomepromazin có thể gây ức chế thần kinh trung ương với các triệu chứng như chóng mặt, mất điều hòa, bất tỉnh, ngủ gà, ức chế hô hấp, co giật... thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 27/3, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận, cấp cứu cho bé gái bé L.T.T. (9 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm, có những cơn cổ cứng, mắt nhìn ngược, run và cứng hai tay, người ưỡn cong. Các bác sĩ cho biết, bé bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc điều trị bệnh tâm thần (có tên là Haloperidol).