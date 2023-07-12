Bệnh nhi 2 tuổi lơ mơ, hoảng loạn nhập viện cầu cứu do sơ ý từ phụ huynh

Tin y tế 12/07/2023 10:39

Ngày 12/7, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân 2 tuổi đang trong tình trạng ý thức chậm, lơ mơ buồn ngủ, hoảng loạn và quấy khóc.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 14h ngày 11/7, bệnh nhi (2 tuổi) uống nhầm thuốc levomepromazin 25mg (lọ khoảng 120 viên) không rõ số lượng.

Bệnh nhi 2 tuổi lơ mơ, hoảng loạn nhập viện cầu cứu do sơ ý từ phụ huynh - Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Lao động

Ngay sau khi uống trẻ ý thức chậm, lơ mơ buồn ngủ, gia đình lo lắng nên đã đưa trẻ đến Phòng khám Hùng Vương - Kim Xuyên (Phú Thọ) khi đến phòng khám, trẻ trong tình trạng hoảng loạn, lơ mơ, quấy khóc. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, rửa dạ dày và tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ.

Levomepromazin là hoạt chất được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần thực thể, loạn thần giai đoạn hưng cảm.... Thuốc phải được dùng theo đơn của bác sĩ và đúng liều lượng, chỉ định với mỗi bệnh nhân. Nếu dùng quá liều thuốc Levomepromazin có thể gây ức chế thần kinh trung ương với các triệu chứng như chóng mặt, mất điều hòa, bất tỉnh, ngủ gà, ức chế hô hấp, co giật... thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 27/3, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận, cấp cứu cho bé gái bé L.T.T. (9 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm, có những cơn cổ cứng, mắt nhìn ngược, run và cứng hai tay, người ưỡn cong. Các bác sĩ cho biết, bé bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc điều trị bệnh tâm thần (có tên là Haloperidol).

Bệnh nhi 2 tuổi lơ mơ, hoảng loạn nhập viện cầu cứu do sơ ý từ phụ huynh - Ảnh 2
Loại thuốc tâm thần cháu bé uống nhầm phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Thuốc có tên là Haloperidol, một loại thuốc an thần kinh, dùng quá liều có thể gây ngộ độc với các triệu chứng loạn thần, đặc biệt có thể gây tử vong đối với trẻ em.

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý, phụ huynh không nên để hóa chất trong các dụng cụ, chai đựng thức uống vì dễ làm trẻ nhầm lẫn với nước uống, thức uống. Lưu ý để thuốc và hóa chất xa tầm với trẻ hoặc cất trong các tủ có khóa, tránh cho trẻ tiếp cận, gây hậu quả đáng tiếc.

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Từ khóa:   ngộ độc uống nhầm thuốc bệnh nhi

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