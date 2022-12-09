Bảy học sinh một trường tiểu học ở TP Vinh phải nhập viện cấp cứu do hít phải khí độc từ súng đồ chơi

Tin y tế 09/12/2022 19:00

Mua súng đồ chơi trước cổng trường, một em học sinh mang ra nghịch thì phát hiện súng bị xì hơi khiến nhiều em khác trong lớp có hiện tượng khó thở.

 

Theo thông tin từ báo VTV News, 7 học sinh một trường tiểu học ở TP Vinh phải nhập viện cấp cứu trưa 8/12 vì có triệu chứng chóng mặt, khó thở. Bệnh nhân cho biết, một bạn trai trong lớp đã nghịch quả bóng hình súng khiến quả bóng xì hơi, sau đó đã vứt vào sọt rác. Em và nhóm bạn đang chơi gần đó đều có cảm giác chóng mặt, khó thở.

Dẫn theo thông tin từ cô giáo Phạm Thị Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh) cho biết, 6 học sinh trong lớp 5H của trường nghi hít phải khí độc sức khỏe đã ổn định trở lại.

Theo đó, sáng cùng ngày, một em học sinh lớp 5H, Trường Tiểu học Lê Mao được bố mẹ chở đến trường, sau đó mua cho em này cây súng đồ chơi tại quầy tạp hóa trước cổng trường. Đến giờ ra chơi, học sinh này đưa súng ra nghịch thì phát hiện súng bị xì hơi nên vứt vào sọt rác.

Bảy học sinh một trường tiểu học ở TP Vinh phải nhập viện cấp cứu do hít phải khí độc từ súng đồ chơi - Ảnh 1
Cây súng đồ chơi nghi làm các em học sinh bị khó thở (Ảnh: VTV News)

"Trong số các em cảm thấy khó thở có 1 em bị hiện tượng co giật nhẹ (học sinh này có tiền sử dễ bị khó thở). Sau khi nhân viên y tế trường sơ cứu thì đã chuyển 6 em đến bệnh viện. Hiện, 4 em đã được xuất viện, còn 2 em vẫn đang được theo dõi ở bệnh viện. Các em đều không còn khó thở nữa", cô Giang cho hay.

Sau khi sơ cứu, Ban giám hiệu, nhân viên y tế đã chuyển 6 em đến bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình sức khoẻ các cháu. Khoảng 30 phút sau, 4 em đã được xuất viện. Tiếp đó, 1 cháu nữa cũng được cho về, cháu còn lại được gia đình cho khám tổng quát và trưa nay cũng đã xuất viện và chiều nay đã đi học trở lại. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã động viên và hỏi thăm phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh và học sinh cho biết, vì cho rằng súng này có hình dạng như túi bánh, có thể ăn được nên mới mua, không nghĩ đó là đồ chơi.

Theo thông tin báo Công Thương dẫn lời Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP Vinh thông tin, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ đồ chơi có hình dạng giống khẩu súng của một cửa hàng tạp hóa trước cổng Trường Tiểu học Lê Mao, sau khi bảy học sinh của trường này phải nhập viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Lê Mao đã đến lập biên bản, mời phụ huynh và những người liên quan lên lấy lời khai. Đồng thời chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường và ngành chức năng tìm đến cửa hàng bán những sản phẩm này để xử lý. Cửa hàng tạp hóa ở cổng trường còn có nhiều loại đồ chơi khác tương tự.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cả 6 học sinh đều đã ổn định và được xuất viện. Dù chưa có kết luận nguyên nhân chính thức nhưng đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, đặc biệt không nên mua những đồ chơi không rõ nguồn gốc để tránh nguy hại cho chính con em mình.

Sơn La: Thương tâm hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em không qua khỏi

Sơn La: Thương tâm hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em không qua khỏi

Dù đã nỗ lực cứu chữa, nhưng một em học sinh đã không qua khỏi sau khi lên khu đồi sau trường vặt lá ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   7 học sinh hít khí độc từ súng đồ chơi Ngộ độc từ súng đồ chơi 7 học sinh ngộ độc

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 47 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại