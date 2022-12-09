Mua súng đồ chơi trước cổng trường, một em học sinh mang ra nghịch thì phát hiện súng bị xì hơi khiến nhiều em khác trong lớp có hiện tượng khó thở.

Theo thông tin từ báo VTV News, 7 học sinh một trường tiểu học ở TP Vinh phải nhập viện cấp cứu trưa 8/12 vì có triệu chứng chóng mặt, khó thở. Bệnh nhân cho biết, một bạn trai trong lớp đã nghịch quả bóng hình súng khiến quả bóng xì hơi, sau đó đã vứt vào sọt rác. Em và nhóm bạn đang chơi gần đó đều có cảm giác chóng mặt, khó thở. Dẫn theo thông tin từ cô giáo Phạm Thị Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh) cho biết, 6 học sinh trong lớp 5H của trường nghi hít phải khí độc sức khỏe đã ổn định trở lại.

Theo đó, sáng cùng ngày, một em học sinh lớp 5H, Trường Tiểu học Lê Mao được bố mẹ chở đến trường, sau đó mua cho em này cây súng đồ chơi tại quầy tạp hóa trước cổng trường. Đến giờ ra chơi, học sinh này đưa súng ra nghịch thì phát hiện súng bị xì hơi nên vứt vào sọt rác. Cây súng đồ chơi nghi làm các em học sinh bị khó thở (Ảnh: VTV News) "Trong số các em cảm thấy khó thở có 1 em bị hiện tượng co giật nhẹ (học sinh này có tiền sử dễ bị khó thở). Sau khi nhân viên y tế trường sơ cứu thì đã chuyển 6 em đến bệnh viện. Hiện, 4 em đã được xuất viện, còn 2 em vẫn đang được theo dõi ở bệnh viện. Các em đều không còn khó thở nữa", cô Giang cho hay.

Sau khi sơ cứu, Ban giám hiệu, nhân viên y tế đã chuyển 6 em đến bệnh viện Đa khoa TP. Vinh và tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình sức khoẻ các cháu. Khoảng 30 phút sau, 4 em đã được xuất viện. Tiếp đó, 1 cháu nữa cũng được cho về, cháu còn lại được gia đình cho khám tổng quát và trưa nay cũng đã xuất viện và chiều nay đã đi học trở lại. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã động viên và hỏi thăm phụ huynh và học sinh. Phụ huynh và học sinh cho biết, vì cho rằng súng này có hình dạng như túi bánh, có thể ăn được nên mới mua, không nghĩ đó là đồ chơi. Theo thông tin báo Công Thương dẫn lời Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP Vinh thông tin, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ đồ chơi có hình dạng giống khẩu súng của một cửa hàng tạp hóa trước cổng Trường Tiểu học Lê Mao, sau khi bảy học sinh của trường này phải nhập viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Lê Mao đã đến lập biên bản, mời phụ huynh và những người liên quan lên lấy lời khai. Đồng thời chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường và ngành chức năng tìm đến cửa hàng bán những sản phẩm này để xử lý. Cửa hàng tạp hóa ở cổng trường còn có nhiều loại đồ chơi khác tương tự. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cả 6 học sinh đều đã ổn định và được xuất viện. Dù chưa có kết luận nguyên nhân chính thức nhưng đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, đặc biệt không nên mua những đồ chơi không rõ nguồn gốc để tránh nguy hại cho chính con em mình.

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