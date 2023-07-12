Ấu trùng 'đào hố' làm tổ chằng chịt dưới da vì thói quen nguy hiểm này mà nhiều người ít để ý

Tin y tế 12/07/2023 07:21

Tiếp xúc với bùn đất trong khi có vết thương hở, người bệnh đã bị ấu trùng giun chui vào dưới da gây ngứa dữ dội, càng gãi vết ngứa càng lan rộng, loằng ngoằng trên da như có giun đục.

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày hôm nay vừa xảy ra trường hợp một bệnh nhân nữ ở Hải Hương bị nhiễm ký sinh trùng chui dưới da khi đi làm đồng, tiếp xúc với bùn đất khi có vết thương hở và thói quen gần gũi với chó mèo.

Bệnh nhân Nguyễn Thị L (40 tuổi) ở Kinh Môn, Hải Dương cho biết, chị là công nhân may mặc và làm thêm mấy sào ruộng. Cách đây 2 tuần, sau khi đi làm đồng về, bàn tay chị bỗng dưng bị ngứa, hiện rõ các vết ngoằn ngoèo như con giun. Chị ra hiệu thuốc hỏi thì được nhân viên tư vấn mua thuốc về uống. Sau 3 ngày, vết ngứa ngày càng lan rộng hơn, gây cảm giác rất khó chịu vì cứ gãi đến đâu vết lại lan rộng đến đấy. Chị đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để khám.

Ấu trùng 'đào hố' làm tổ chằng chịt dưới da vì thói quen nguy hiểm này mà nhiều người ít để ý - Ảnh 1
Ấu trùng giun chạy khắp tay của bệnh nhân Nguyễn Thị L. - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Ths.BS Đặng Thị Thanh, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngứa nhiều, uống thuốc không khỏi, được chỉ định làm các xét nghiệm để tìm ký sinh trùng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân nhiễm giun đũa chó mèo, giun lươn và giun đầu gai. Bệnh nhân càng gãi sẽ càng thấy ngứa. Giun lươn và giun đầu gai có thể chui vào vết thương hở trong quá trình bệnh nhân làm rộng, tiếp xúc với bùn đất. Ngoài ra bệnh nhân còn nuôi 2 con chó, có thể nhiễm giun đũa chó mèo do tiếp xúc với vật nuôi là chó.

Theo thông tin từ VTC, số lượng bệnh nhân mắc giun đũa chó mèo đến viện thăm khám ngày càng nhiều. Hiện việc nuôi thú cưng phổ biến, nhiều người có thói quen chơi cùng, ngủ cùng chó, mèo, xem động vật nuôi như người bạn thân thiết. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiễm giun đũa chó, mèo.

Người bị nhiễm giun đũa chó mèo thường tới viện trong tình trạng ngứa dữ dội, tổn thương, nhiễm trùng trên da nhiều năm. Một số người đi khám và điều trị tại bệnh viện chuyên khoa da liễu, miễn dịch lâm sàng song bệnh không thuyên giảm.

Ấu trùng 'đào hố' làm tổ chằng chịt dưới da vì thói quen nguy hiểm này mà nhiều người ít để ý - Ảnh 2
Ấu trùng giun móc chó, mèo tạo đường hầm và gây tổn thương trên da người - Ảnh: VTC News.

Khi ngứa bệnh nhân sẽ gãi và gây tổn thương nhiều mảng da. Đầu móng tay bẩn là môi trường để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể khi gãi.

Đa phần bệnh nhân khi bị ngứa thường nghĩ ngay tới các bệnh về da liễu, đi khám chuyên khoa da liễu, chuyên khoa dị ứng, miễn dịch. Nhiều người điều trị da liễu tới 5 năm, 10 năm không khỏi.

Ăn trứng so biển không đảm bảo, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suýt mất mạng

Ăn trứng so biển không đảm bảo, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suýt mất mạng

Sau khi ăn trứng con so biển khoảng 1h đồng hồ, người đàn ông thấy khó thở, tê bì môi, lưỡi, đầu ngón tay; buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   giun sán sán da bệnh sán

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 5 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 29 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn