Ấu trùng 'đào hố' làm tổ chằng chịt dưới da vì thói quen nguy hiểm này mà nhiều người ít để ý

Tiếp xúc với bùn đất trong khi có vết thương hở, người bệnh đã bị ấu trùng giun chui vào dưới da gây ngứa dữ dội, càng gãi vết ngứa càng lan rộng, loằng ngoằng trên da như có giun đục.

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày hôm nay vừa xảy ra trường hợp một bệnh nhân nữ ở Hải Hương bị nhiễm ký sinh trùng chui dưới da khi đi làm đồng, tiếp xúc với bùn đất khi có vết thương hở và thói quen gần gũi với chó mèo. Bệnh nhân Nguyễn Thị L (40 tuổi) ở Kinh Môn, Hải Dương cho biết, chị là công nhân may mặc và làm thêm mấy sào ruộng. Cách đây 2 tuần, sau khi đi làm đồng về, bàn tay chị bỗng dưng bị ngứa, hiện rõ các vết ngoằn ngoèo như con giun. Chị ra hiệu thuốc hỏi thì được nhân viên tư vấn mua thuốc về uống. Sau 3 ngày, vết ngứa ngày càng lan rộng hơn, gây cảm giác rất khó chịu vì cứ gãi đến đâu vết lại lan rộng đến đấy. Chị đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để khám.

Ấu trùng giun chạy khắp tay của bệnh nhân Nguyễn Thị L. - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Ths.BS Đặng Thị Thanh, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngứa nhiều, uống thuốc không khỏi, được chỉ định làm các xét nghiệm để tìm ký sinh trùng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân nhiễm giun đũa chó mèo, giun lươn và giun đầu gai. Bệnh nhân càng gãi sẽ càng thấy ngứa. Giun lươn và giun đầu gai có thể chui vào vết thương hở trong quá trình bệnh nhân làm rộng, tiếp xúc với bùn đất. Ngoài ra bệnh nhân còn nuôi 2 con chó, có thể nhiễm giun đũa chó mèo do tiếp xúc với vật nuôi là chó. Theo thông tin từ VTC, số lượng bệnh nhân mắc giun đũa chó mèo đến viện thăm khám ngày càng nhiều. Hiện việc nuôi thú cưng phổ biến, nhiều người có thói quen chơi cùng, ngủ cùng chó, mèo, xem động vật nuôi như người bạn thân thiết. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiễm giun đũa chó, mèo.

Người bị nhiễm giun đũa chó mèo thường tới viện trong tình trạng ngứa dữ dội, tổn thương, nhiễm trùng trên da nhiều năm. Một số người đi khám và điều trị tại bệnh viện chuyên khoa da liễu, miễn dịch lâm sàng song bệnh không thuyên giảm. Ấu trùng giun móc chó, mèo tạo đường hầm và gây tổn thương trên da người - Ảnh: VTC News. Khi ngứa bệnh nhân sẽ gãi và gây tổn thương nhiều mảng da. Đầu móng tay bẩn là môi trường để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể khi gãi. Đa phần bệnh nhân khi bị ngứa thường nghĩ ngay tới các bệnh về da liễu, đi khám chuyên khoa da liễu, chuyên khoa dị ứng, miễn dịch. Nhiều người điều trị da liễu tới 5 năm, 10 năm không khỏi.

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