Ăn đặc sản bánh trứng kiến, nam thanh niên bị sốc phản vệ, khó thở, nổi mẩn ngứa toàn thân

Tin y tế 10/10/2023 08:57

Khoảng một giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân xuất hiện nổi mẩn ngứa toàn thân, khó thở, nôn và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Theo thông tin từ Dân Trí, nhiều người dân truyền tai nhau về tác dụng của trứng kiến như làm chậm quá trình lão hóa da, giúp làn da trắng, tăng cường sinh lý ở nam giới… Thậm chí nhiều người còn coi nó có tác dụng kỳ diệu như một loại "thần dược" giúp ngủ ngon, chống trầm cảm… 

Nó được xếp vào hàng các món ăn đặc sản quý hiếm, có thể được sử dụng làm bánh, xôi, muối… 

Tuy nhiên, thực tế chưa có bất kỳ công trình khoa học nào nghiên cứu về tính chất dược lý của trứng kiến. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị dị ứng, sốc phản vệ sau khi ăn trứng kiến. 

Ăn đặc sản bánh trứng kiến, nam thanh niên bị sốc phản vệ, khó thở, nổi mẩn ngứa toàn thân - Ảnh 1
Bánh trứng kiến - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, bệnh nhân nam T.T.H., 20 tuổi. Khoảng một giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân xuất hiện nổi mẩn ngứa toàn thân, khó thở, nôn và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ II. Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ (tiêm adrenalin, truyền dịch…). 

 

Dẫn tin từ VTV, qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn các đồ vật lạ hoặc tiếp xúc với các chất lạ, nếu thấy mẩn ngứa, khó chịu cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời, tránh để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Đặc biệt là đối với những người có tiền sử dị ứng cần rất thận trọng, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

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Từ khóa:   sốc phản vệ bánh trứng kiến tin y tế

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