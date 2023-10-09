Ca bệnh này là bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Bé nhập Bệnh viện Nhi Trung ương vào cuối tháng 9, biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Trước đó, bé đã tiêm 3 mũi vaccine cơ bản phòng bệnh này.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 9/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm nay.

Dẫn tin từ VnExpress, viêm não Nhật Bản là bệnh viêm cấp tính tổ chức não do virus viêm não Nhật Bản gây nên. Đây là virus gây viêm não hàng đầu châu Á, trong đó có Việt Nam. Virus này có trong các loài gia súc (như lợn, ngựa và chim), gọi là những vật chủ trung gian. Muỗi đốt các loài động vật mang virus (vật chủ trung gian) sau đó đốt người sẽ truyền virus viêm não Nhật Bản sang người.

“Đây là trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay trên địa bàn Thủ đô. Như vậy, số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái”, CDC Hà Nội thông tin.

Muỗi truyền viêm não Nhật Bản là muỗi Culex có thói quen hoạt động mạnh vào lúc chập tối. Loại muỗi này cư ngụ mật độ cao ở vùng đồng bằng và trung du, là trung gian chủ yếu truyền bệnh viêm não Nhật Bản ở nước ta.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ em 2 đến 8 tuổi, tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ (25-35%). Những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp, giảm hoặc mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Triệu chứng đầu tiên của bệnh thường bao gồm sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn. Ngoài ra có thể có các biểu hiện của nhiễm virus nói chung như mệt mỏi, ớn lạnh. Bệnh nặng có thể có các biểu hiện: Co giật, giảm khả năng nhận thức, trẻ thay đổi tính nết, la hét, kích động hoặc sững sờ, không nhận ra bố mẹ, nói nhảm, hôn mê. Trẻ rối loạn vận động như liệt tay, chân hoặc nửa người, co cứng, xoắn vặn.

Cách phòng tránh bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine. Vaccine này hiện nay đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở tất cả tỉnh thành trên cả nước. Tiêm mũi 1 khi trẻ đủ 12 tháng tuổi; Mũi 2: 1-2 tuần sau mũi 1; Mũi 3: một năm sau mũi 2. Sau đó nhắc lại 3-5 năm một lần đến khi trẻ đủ 15 tuổi.

Ngoài ra, cần cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh, nâng cao thể trạng, nằm màn tránh muỗi đốt, giữ vệ sinh môi trường nơi ở thông thoáng, sạch sẽ.

Viêm não Nhật bản là bệnh nặng, có thể diễn biến rất nhanh, tỷ lệ tử vong và di chứng cao. Khi trẻ có các biểu hiện nghi ngờ như sốt, đau đầu, buồn nôn, đặc biệt với trẻ có biểu hiện co giật, rối loạn ý thức cần cho trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, để giảm thiểu nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng về sau.