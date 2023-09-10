Bệnh nhân N.T.T (36 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) nhập viện khởi phát sốt, tiêu chảy, không có triệu chứng của hệ thần kinh. Sau hai ngày, bệnh nhân thay đổi nhận thức nhẹ, bác sĩ đã nghĩ có khả năng nhiễm trùng hệ thần kinh Trung ương. Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm, kết quả huyết thanh chẩn đoán dương tính nên khẳng định bệnh nhân bị viêm não.

Theo báo Dân Trí đưa tin, Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Vân Anh, Trưởng khoa Nội nhiễm, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, hơn 1 tháng qua, nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho liên tiếp 3 trường hợp nữ bị viêm não vì cùng một nguyên nhân.

Ca thứ 2 là bệnh nhân C.T.M (57 tuổi) trước đó có sốt, khám bệnh viện tư 2-3 ngày không đỡ. Khi bệnh nhân bị rối loạn tri giác, lơ mơ, được người nhà đưa vào nhập Bệnh viện Thống Nhất. Kết quả chụp MRI không phát hiện tổn thương ở não.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này diễn tiến có mê nhưng điều trị kịp thời nên tri giác hồi phục hoàn toàn, hiện đã xuất viện.

Các bác sĩ đã tiến hành chọc dịch não tủy và xét nghiệm PCR herpes cho kết quả âm tính. Huyết thanh chẩn đoán ở vùng sáng, bác sĩ vẫn điều trị theo hướng viêm não herpes. Sau đó bệnh nhân hồi phục tri giác, tuy nhiên có tình trạng co giật nên khi ra viện vẫn phải uống thuốc chống co giật.

Cụ bà 80 tuổi bị viêm não nặng được điều trị thành công. Ảnh: Báo Lao Động.

Bệnh nhân K.L (80 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt ngày thứ 3, lơ mơ. Kết quả chụp MRI nghi ngờ tổn thương thuỳ thái dương. Tuy nhiên, huyết thanh chẩn đoán và PCR âm tính. Bác sĩ vẫn quyết tâm điều trị theo hướng viêm não herpes.

Theo BS.CKII Trần Thị Vân Anh - Trưởng khoa Nội nhiễm (Bệnh viện Thống Nhất) trên báo Lao Động cho biết, trong hơn một tháng qua, khoa tiếp nhận và điều trị liên tiếp 3 ca viêm não do virus herpes.

"Ước tính mỗi năm chỉ có 2-4 người bị nhiễm viêm não herpes trên 200.000 dân. Trước đây 2-3 tháng, Bệnh viện Thống Nhất mới tiếp nhận một ca. Tuy nhiên hơn một tháng mà tiếp nhận liên tiếp 3 ca là tần suất khá dày", bác sĩ Vân Anh cho biết.

Theo bác sĩ Vân Anh, nguyên nhân của viêm não herpes thường do sự tái hoạt của virus herpes đã nằm sẵn trong cơ thể. 90% những người trưởng thành đều mang virus này trong cơ thể. Phải có những điều kiện thuận lợi mới khiến virus này bùng phát (sốt, phơi nắng, căng thẳng tâm lý, phẫu thuật, kinh nguyệt).

Virus này thường xâm nhập qua đường mũi, họng, đi theo dây thần kinh sinh vào nằm trong hạch. Nếu được kích hoạt, virus này sẽ đi ngược theo dây thần kinh khướu giác lên thùy thái dương trên não.

Viêm não do virus herpes là một nhiễm trùng thần kinh cấp tính ít gặp, có triệu chứng khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với bệnh khác. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị di chứng nặng nề, tổn thương não lan rộng, hoại tử mô não và nặng nhất là tử vong (tỷ lệ lên đến 10-15%).

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bệnh nhân đột nhiên thay đổi tri giác, tính tình, phản ứng, nhận thức kèm thêm sốt, người nhà cần đưa đến bệnh viện khám và phát hiện, can thiệp bệnh sớm bằng thuốc đặc trị.