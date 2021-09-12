50 triệu liều vắc xin HIPRA mà Việt Nam mua của Tây Ban Nha có gì đặc biệt?

Buổi ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Ngày 11-9, Công ty cổ phần dược phẩm T&T đã ký thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất các kit xét nghiệm RT-PCR Virella SARS-CoV-2 tại Việt Nam với Công ty GERBION GmbH & Co. KG (Đức), ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty HIPRA Human Health S.L. U (Tây Ban Nha) về thử nghiệm lâm sàng và mua vắc xin ngừa COVID-19 HIPRA SARS-CoV-2 với số lượng dự kiến 50 triệu liều, tổng giá trị hợp đồng khoảng 375 triệu euro (10.500 tỉ đồng).

Vaccine HIPRA SARS-CoV-2 là vaccine "protein tái tổ hợp được thiết kế để tối ưu hóa tính an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh vô hiệu hóa virus gây Covid-19", theo trang web HIPRA.

HIPRA SARS-CoV-2 không cần bảo quản ở nhiệt độ quá thấp. Vắc xin này có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2ºC đến 8ºC, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và phân phối.

HIPRA kỳ vọng các cuộc thử nghiệm lâm sàng với vắc xin này dự kiến ​​hoàn tất thành công, để có thể bắt đầu sản xuất vào tháng 10-2021 và giao lô 75 triệu liều đầu tiên vào cuối năm nay.

HIPRA lên kế hoạch sản xuất 400 triệu liều vắc xin HIPRA SARS-CoV-2 trong năm 2022 và đạt 1,2 tỉ liều tính đến năm 2023.

HIPRA cho biết họ có 50 năm kinh nghiệm phát triển vắc xin. Công ty dược phẩm này sở hữu các nhà máy sản xuất ở Tây Ban Nha và Brazil.

Vắc xin HIPRA SARS-CoV-2 đang được Công ty HIPRA Human Health S.L.U (Tây Ban Nha) thử nghiệm lâm sàng tại châu Âu và đạt kết quả tốt, đặc biệt có hiệu quả với biến chủng Delta.

Hôm 11/8, Cơ quan Dược phẩm và sản phẩm y tế Tây Ban Nha (AEMPS) đã cấp phép cho HIPRA bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng trên người đối với vắc xin của họ. Đây là lần đầu tiên một loại vắc xin COVID-19 của Tây Ban Nha được phê duyệt thử nghiệm trên người.

Cũng trong tháng 8, các bệnh viện ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đã bắt đầu chọn tình nguyện viên để tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với vắc xin này. Sau 21 ngày, các tình nguyện viên sẽ được tiêm liều 2.

Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 nhằm kiểm tra tính an toàn, khả năng dung nạp, tính sinh miễn dịch (khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch) và hiệu quả của vắc xin trên.

Ông Toni Maneu, từ HIPRA, cho biết kết quả của các thử nghiệm tiền lâm sàng (trong phòng thí nghiệm và trên động vật) chỉ ra rằng vaccine HIPRA thậm chí còn có hiệu quả chống lại biến chủng “siêu lây nhiễm” Delta. Biến chủng này hiện chiếm ưu thế tại Tây Ban Nha.