Xúc động khoảnh khắc Huỳnh Như được bố ôm chặt tại Campuchia trước thềm bán kết SEA Game 32

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết SEA Games 32 gặp đội tuyển nữ Campuchia lúc 19h00 ngày 12/5. Đáng chú ý, gia đình tiền đạo Huỳnh Như đã có mặt tại Campuchia cổ vũ con gái và đội tuyển nữ Việt Nam. Trước thềm thi đấu, Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam hạnh phúc đăng tấm hình được bố ôm chặt vào lòng, Huỳnh Như nở nụ cười tươi khi gặp người thân của mình.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn. Đồng thời việc đội tuyển nữ Philippines đã bị loại khỏi giải là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games.

Trước đó, sau khi trở về từ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như chỉ có khoảng 1-2 ngày về thăm gia đình sau đó lại lập tức sang Campuchia hội quân với đội tuyển nữ. Kể từ ngày xuất ngoại, cô gái quê Trà Vinh mới chỉ có 2 lần được về thăm gia đình, vì vậy sự xuất hiện của bố mẹ là nguồn động lực to lớn cho tiền đạo sinh năm 1991 trước trận đấu bán kết SEA Games 32.

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Campuchia, trong 3 lần gần nhất các cô gái Việt Nam đã toàn thắng, ghi tới 20 bàn mà chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Dù vậy HLV Mai Đức Chung vẫn cô cùng thận trọng.

Huỳnh Như được ví là "cô gái vàng" trong làng bóng đá nữ Việt Nam

Trận bán kết SEA Games 32 giữa tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h và được trực tiếp trên VTV5, FPT Play và ON Plus.

Theo lịch thi đấu ban tổ chức công bố trước SEA Games, hai trận bán kết môn bóng đá nữ sẽ cùng diễn ra lúc 16h hôm nay 12-5.

Tuy nhiên, do đội chủ nhà Campuchia vào bán kết gặp Việt Nam nên trận đấu này được dời lịch xuống 19h nhằm phục vụ khán giả.

Dù được đầu tư kỹ lưỡng và đạt nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng tuyển nữ Campuchia vẫn chưa được đánh giá là đối thủ ngang tầm của tuyển nữ Việt Nam.

Một chiến thắng được dự báo sẽ nằm trong tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng nếu muốn góp mặt ở chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, tuyển nữ Thái Lan gặp tuyển nữ Myanmar. Dù được đánh giá mạnh hơn Myanmar nhưng tuyển nữ Thái Lan được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi tuyển nữ Myanmar có lối đá rất khó chịu.