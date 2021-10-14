Việt Hương đã rơi vào tình huống bị chồng phụ bạ trong “Tiếp chiêu đi chờ chi”

Trong phần giới thiệu tập 3 của “Tiếp chiêu đi chờ chi” , Việt Hương đã rơi vào tình huống bị chồng phụ bạc. Có thể đoán trong phần này nữ danh hài chung đội với Nam Em, cả hai phải ứng biến ra tình tiết một cuộc đánh ghen. Tuy nhiên, Việt Hương đã không chọn đối đầu cùng Nam Em mà cả hai sẽ hợp tác cùng nhau xử lý “trà xanh”. Đầu video, Việt Hương khóc lóc tỉ tê về hoàn cảnh bị chồng bỏ rơi của mình. Chị còn tiết lộ người thứ ba đã có thai với chồng mình. Nghe “chị ruột” tỉ tê về hoàn cảnh đáng thương, Nam Em đã hăng hái rủ chị kéo đến nhà “trà xanh” dạy một bài học. Cô nói: “Bây giờ không nói nhiều, kéo tới đó liền dù em không có kinh nghiệm”.

Trong phần hậu trường, Việt Hương cũng kể lại kỷ niệm từng chứng kiến người nhà đi đánh ghen. Chị ruột của nữ nghệ sĩ đã rất hăng hái hỗ trợ đánh ghen cho người dì trong gia đình. Người chị này còn yêu cầu dùng chai nước ngọt đánh vào đầu “trà xanh”, nên lập tức được người nhà ngăn lại. Cô nói: “Mục đích người ta qua là nói chuyện, còn bà chị của chị tới với tâm thế đánh ghen nên gia đình vỗ tay hoan hỉ xúc bả về liền”.

Dù đang ở vị trí khán giả, Hữu Tín bị Việt Hương lôi kéo nhập cuộc. Anh phải đóng vài người bồ nhí, để Việt Hương và Nam Em đến đánh ghen. Vừa giáp mặt, Nam Em đã tóm ngay Hữu Tín đánh tới tấp. Trong teaser của “Tiếp chiêu đi chờ chi” , có thể thấy Nam Em hết vỗ mông, đến nắm tóc làm Hữu Tín có muốn tránh né cũng không được. Kết quả của tình huống này sẽ có trong tập 3 “Tiếp chiêu đi chờ chi” . Chương trình được phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison media group

Ảnh: BTC

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