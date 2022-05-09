Trúc Nhân hé lộ concept MV “Có không giữ mất đừng tìm”, netizen: Ủa gì dọ, Trúc Nhân đóng… phim ma?

Sau khi “nhá hàng” Teaser Poster rực rỡ, tạo hình bảnh bao trong bộ suite giữa khung cảnh đặc chất carnival (lễ hội), Trúc Nhân tiếp tục khiến khán giả “ngỡ ngàng và bật ngửa” với phong cách lẫn màu sắc huyền bí trong Teaser MV “Có không giữ mất đừng tìm”. Thậm chí, danh tính nhân vật nữ “đè đầu, cưỡi cổ” anh chàng cũng được giấu rất kỹ.

Bên cạnh nữ chính MV, ca khúc “Có không giữ mất đừng tìm” cũng là một trong các thắc mắc lớn đối với nhiều người. Nếu theo dõi hành trình của Trúc Nhân, người hâm mộ đều biết “Có không giữ mất đừng tìm” đã từng được nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu một gameshow ăn khách. Chính vì thế, sau khi công bố tên bài hát trở lại, Trúc Nhân vấp phải một số ý kiến cho rằng anh chưa bứt phá vì chọn ra mắt ca khúc cũ, hay Trúc Nhân sẽ tạo thêm được bất ngờ gì khi hát lại ca khúc đã từng ra mắt?

Trái ngược với những điều người nghe biết về sáng tác này trước đó: Hóm hỉnh, đậm chất trào phúng, Trúc Nhân đã “khoác” chiếc áo hoàn tới mới cho sáng tác của Bùi Công Nam. Không còn chất nhạc tươi sáng, câu hát ma mị, đầy rùng rợn xuất hiện cuối Teaser dự báo về một bản phối khó đoán, bất ngờ. Đặc biệt, phân cảnh “nhá hàng” loạt diễn viên với ánh mắt sắc bén như đoàn quân Zombie càng khiến khán giả tin vào một MV kinh dị. Phải chăng đây sẽ là MV kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp của Trúc Nhân?

“Chàng quái” Trúc Nhân sẽ “quái” thế nào?

Là nghệ sĩ của những điều bất ngờ, việc ra mắt bài hát từng được biết đến trước đó khiến nhiều khán giả e ngại về độ bùng nổ. Trúc Nhân thừa nhận điều này là bài toán khó đối với anh. Hơn nữa, làm thế nào để ca khúc “cà khịa” về tình yêu đầy vui nhộn, đanh đá đúng “chất" Trúc Nhân có thể “bẻ hướng” sang màu sắc khác nhưng vẫn giữ được độ “quái” đặc trưng?

“Sau thời gian ấp ủ, làm việc cùng 4 nhà sản xuất để ca khúc này thực sự hoàn thiện và đến với khán giả là một nỗ lực rất lớn của Nhân cũng như cả ê-kíp. Để làm mọi người quên đi ấn tượng ban đầu về ca khúc, có rất nhiều bản phối lý tưởng được ra đời. Đến lúc tưởng đã hoàn tất để giới thiệu với mọi người, Nhân lại cảm thấy nó chưa đủ, chưa đã và thiếu chút xíu bất ngờ. Nhân quyết định đập đi, xây lại toàn bộ vào sát giờ để ca khúc này vừa có tinh thần nhưng vẫn giữ được cái chất của mình. Đến tận hôm nay, Nhân mới đủ tự tin ra mắt mọi người thay vì tháng 3 hoặc tháng 4 như dự tính” – Trúc Nhân nói.

Bản thân giọng ca “Sáng mắt chưa” chia sẻ thêm, MV “Có không giữ mất đừng tìm” là dự án âm nhạc trầy trật nhất trong 10 năm làm nghề của anh. Không chỉ mất 5 ngày quay liên tục, trải qua thời gian dài cho việc “ướm” bản phối để mọi thứ được đặt để vừa vặn nhất, sự đóng góp từ ê-kíp đông đảo còn là điều Trúc Nhân tự hào về dự án lần này.

Nam ca sĩ cho hay: “Chưa bao giờ Nhân làm MV cực như lần này. Nhân chỉ muốn nói cảm ơn mọi người đã chiều theo cái nư của Nhân, làm việc vất vả để hoàn thành sản phẩm này. Nhân muốn thay đổi, muốn sáng tạo thêm bất kì điều gì thì mọi người cũng cùng Nhân biến nó thành sự thật”.

Liệu ca khúc về người yêu cũ được kể theo phong cách kinh dị của “chàng quái” sẽ tiếp tục làm bạn “nổi da gà"? Bản nhạc đã từng được “đập đi, xây lại" mang đến những bất ngờ như thế nào? Ẩn số nữ chính có đủ tạo nên sự bùng nổ?