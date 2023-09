Trong bộ phim truyền hình 'Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt' của đài tvN phát sóng vào 02/04, phóng viên Baek Yi Jin (do Nam Joo Hyeok thủ vai) đã lên đường đến Mỹ để đưa tin về vụ khủng bố 11/09.

Trong bộ phim truyền hình 'Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt' của đài tvN phát sóng vào 02/04, phóng viên Baek Yi Jin (do Nam Joo Hyeok thủ vai) đã lên đường đến Mỹ để đưa tin về vụ khủng bố 11/09. Và trong chương trình phát sóng này, Beak Yi Jin đã cố gắng phỏng vấn những người Hàn Quốc đang ở hiện trường vụ khủng bố 11/09.

Ảnh được cắt ra từ phim

Trong khi đó bạn gái của anh ấy Na Hee Do (do Kim Tae Ri thủ vai) là một tuyển thủ đấu kiếm quốc gia, đã chờ đợi buổi lên sóng của Baek Yi Ji từ New York. Na Hee Do mỉm cười vui vẻ và nói rằng "Thật đúng là vậy" khi phỏng vấn của Baek Yi Jin được công bố. Sau đó, Na Hee-do đợi Baek Yi-jin xuất hiện trên bản tin. Trong một cuộc điện thoại với Na Hee Do, Baek Yi Jin nói rằng “Anh đã nghĩ rằng em sẽ thất vọng khi không nhìn thấy anh lên hình hôm nay."; "Em có biết là anh mặc bộ này để em thấy anh đẹp trai hơn khi lên hình không?".

Ảnh được cắt ra từ phim

Một số cư dân mạng sau khi xem xong cảnh này đã chỉ trích việc sử dụng vụ khủng bố 11/09 làm bối cảnh để thể hiện tình yêu giữa nam và nữ chính là không phù hợp. Nhóm khủng bố 11/09 đã cướp 4 chiếc máy bay và đâm chúng vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York và Lầu Năm Góc (Pentagon) ở Washington. Các cuộc tấn công đã khiến 2.977 người thiệt mạng, hơn 25.000 người bị thương và hậu quả sức khỏe kéo dài khiến nó trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ.

Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng đã có những suy nghĩ trái chiều, chẳng hạn như "Thảm kịch của một đất nước khác đang được sử dụng như một công cụ để hẹn hò"; "Nữ chính mỉm cười khi nhìn bạn trai của mình kể lại thảm kịch", và "Đây không phải là một bộ phim truyền hình đang được công chiếu trên Netflix cho nhiều người xem sao?".

